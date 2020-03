Aperçu de l’épisode de ce soir de WWE 205 Live

Un nouvel épisode de 205 Live sera diffusé ce soir.

La société de divertissement sportif diffusera l’émission après que SmackDown aura cessé de diffuser sur le réseau WWE à 9CT / 10ET. La WWE a envoyé ce qui suit à propos de l’émission:

Tag action d’équipe prévue pour ce soir

Ce soir sur WWE 205 Live, les percutants Oney Lorcan et Danny Burch devraient affronter Tony Nese et Mike Kanellis. Les deux duos sont prêts à se battre lors du match d’élimination par équipe de 10 joueurs de la semaine prochaine, et chaque tandem veut également prouver qu’ils sont l’équipe dominante de la division Cruiserweight.

Pour la nouvelle équipe de tag de Nese et Kanellis, une bataille contre les Lorcan et Burch toujours intenses est certainement un test de résistance de leur alliance. Ils devront prouver qu’ils sont concentrés et sur la même longueur d’onde, sinon ils seront tous les deux confrontés à des Uppercuts européens retentissants et noyés par les sons du cri de bataille enragé de Lorcan.

Nese et Kanellis tenteront également de mettre en valeur leurs capacités et de remporter une grosse victoire en route vers le Captain’s Challenge de la semaine prochaine.

Daivari espère gagner un avantage pour la 205 Live originaux

La première fois qu’Ariya Daivari et Isaiah “Swerve” Scott sont entrés en collision à l’intérieur d’un ring WWE 205 Live, c’était le premier match de Scott sur la marque violette, et il est sorti victorieux. Le Lion persan a exigé une revanche une semaine plus tard, et “Swerve” a de nouveau vaincu Daivari.

Ce soir, Daivari et Scott se rencontrent à nouveau, mais cette fois, c’est avec le défi ultime opposant les NXT Cruiserweights aux originaux de WWE 205 Live qui se profilent dans une semaine. Daivari a été l’un des adversaires les plus virulents des nouveaux visages de la marque violette, tandis que Scott est l’un des concurrents les plus excitants sur WWE NXT et WWE 205 Live.

Qui aura le dessus avant le match d’élimination par équipe de 10 joueurs la semaine prochaine! Ne manquez pas WWE 205 Live ce soir à 10/9 C, en streaming sur le réseau primé WWE.