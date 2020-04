Aperçu de Smackdown de la WWE (10/04/20): Braun Strowman; WM Rematch

Il y avait quelques incertitudes quant à la poursuite par la WWE de leurs enregistrements télévisés, allant de l’avant car leur seul lieu d’enregistrement était soumis à une ordonnance de fermeture obligatoire. Mais d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à obtenir la permission de l’État de Floride pour passer la prochaine série d’enregistrements télévisés. Ainsi, nous aurons le prochain épisode de SmackDown, ce soir.

Ce sera l’épisode post-WrestleMania de SmackDown qui rassemble toutes les retombées de l’événement.

Comment la WWE organisera-t-elle des spectacles dans un contexte d’épidémie rapide de COVID aux États-Unis?

Une nouvelle ère va commencer grâce au nouveau Champion Universel qui fait sentir sa présence sur le salon. En outre, une revanche de WrestleMania se terminera lorsque les enregistrements seront diffusés depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Braun Strowman vient de remporter la ceinture de championnat universel du Temple de la renommée de la WWE, Bill Goldberg, dans la deuxième nuit de WrestleMania 36 samedi dernier. Il a survécu à quatre lances gigantesques de The Myth et a frappé quatre de ses propres pendentifs Running Powerslams pour assurer la victoire ainsi que son premier championnat du monde.

Comme annoncé par WWE.com, le Monster Among Men inaugurera sa nouvelle ère lors de l’édition post-WrestleMania 36 de SmackDown sur FOX vendredi,

«Le monstre parmi les hommes a remporté une victoire qui a changé sa carrière à WrestleMania et se dirige vers SmackDown pour inaugurer son nouveau règne en tant que champion universel.

Braun Strowman a combattu non pas une, pas deux, pas trois, mais quatre lances vicieuses avant de livrer quatre Running Powerslams consécutifs et de conquérir le Temple de la renommée de la WWE Goldberg au Show of Shows pour le titre.

Que réserve l’avenir à Strowman maintenant qu’il porte la couronne de champion universel? Un nouveau challenger va-t-il intervenir et courir le risque d’obtenir CES mains?

Branchez-vous sur SmackDown à 8/7 C sur FOX pour voir le champion réinitialiser le paysage de SmackDown. »

Coronavirus: 2020 Money In The Bank et la tournée européenne de la WWE officiellement annulés

Parler de match de championnat nous amène à mentionner qu’un match de championnat féminin à 5 voies s’est déroulé à WrestleMania 36 où Bayley a réussi à défendre contre quatre concurrents grâce à l’aide de sa meilleure amie, Sasha Banks.

Bien que ces deux-là montrent une forte unité, le moment est venu où l’un des deux se retourne contre l’autre pour lancer la vendetta. Sasha tenant le titre féminin de SmackDown a certainement indiqué qu’elle mourait de faim pour tenir la ceinture. Par conséquent, ce n’est qu’une question de temps que la rivalité entre le duo commence.

John Cena alimente sa retraite après la perte de la WWE Wrestlemania 36

Un gros match a également été programmé pour SmackDown cette semaine, qui était le concours d’ouverture de l’émission principale de WrestleMania dans Night I.La WWE a confirmé que Kairi Sane et Asuka obtiendront leur revanche des nouvelles championnes de la WWE Women’s Tag Team Nikki Cross et Alexa Bliss.

WrestleMania a vu Bliss et Cross capturer les titres des Kabuki Warriors et commencer leur deuxième course au titre. En passant par les lignes ci-dessous, les anciens champions ont une occasion en or de reprendre les titres,

“Alexa Bliss et Nikki Cross ont confirmé leur revendication en tant que championnes féminines par équipe méritantes avec une victoire âprement disputée contre les guerriers Kabuki à WrestleMania 36. Maintenant, les deux fois champions devront faire demi-tour et le prouver à nouveau.

Bliss & Cross affrontera Asuka et Kairi Sane dans un match revanche de la bataille passionnante à The Showcase of the Immortals.

Branchez-vous sur SmackDown vendredi soir à 8/7 C pour assister à l’épreuve de force du championnat. “

En plus de ces histoires de championnat, nous nous attendons également à savoir ce qui va suivre dans l’image du championnat Intercontinental et SmackDown Tag Team.

Sami Zayn est le champion en titre du CI, battant Daniel Bryan, tandis que John Morrison a retenu Kofi Kingston et Jimmy Uso. En outre, les accumulations initiales pour le prochain paiement à la séance, Money In The Bank, pourraient également commencer.