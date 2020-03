Aperçu de Smackdown de la WWE (20/03/20): Goldberg-Roman règne

Au milieu de l’épidémie de coronavirus, la WWE continue de proposer des programmes hebdomadaires dans un environnement fermé. Le sentiment dans les coulisses est que les matchs d’arène vides ne fonctionnent pas si bien. Par conséquent, nous ne verrons probablement pas plusieurs matchs sur SmackDown ce soir, mais davantage de segments menant au plus grand événement de l’année.

L’hôte de WrestleMania 36 fera ses débuts sur SmackDown avec quelques annonces importantes qui vont être la vedette de l’épisode de cette semaine. Goldberg reviendra sur l’émission après deux semaines de pause pour signer le contrat pour officialiser le match de championnat universel à WrestleMania 36 contre Roman Reigns.

Nous aurons également probablement des indices de quelques matchs de WrestleMania supplémentaires lorsque le spectacle émanera du WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

La WWE a annoncé la 36e édition de WrestleMania dans la dernière annonce qui a nommé Rob Gronkowski comme hôte de l’affaire de deux nuits. L’ancien New England Patriot a signé un nouvel accord avec la WWE pour figurer dans ce rôle. Ainsi, il apparaît sur SmackDown pour déposer des confirmations de grande envergure sur la façon dont la WWE prévoit d’accueillir le «show of shows» à partir de plusieurs endroits. Son apparition à la télévision devrait également attirer l’attention de la WWE.

Il y a deux semaines, Goldberg est apparu sur SmackDown après sa victoire sur The Fiend Bray Wyatt pour le WWE Universal Championship. Il n’a pas tardé à déclarer un défi ouvert aux membres des vestiaires pour sa ceinture.

Roman Reigns a été le premier à intervenir et à déclarer qu’il est le prochain. Ainsi, l’un des matchs fantastiques est devenu réel. Maintenant, sur SmackDown de ce soir, ces deux superstars seront en direct sur le PC pour signer les lignes pointillées pour officialiser le match,

«La première interaction entre ces deux guerriers a comporté très peu de mots, mais a préparé le terrain pour ce qui promet d’être un affrontement épique au Championnat universel sur la plus grande scène de tous.

Qu’est-ce qui nous attend cette fois-ci alors que The Big Dog et Goldberg se retrouvent face à face avec la marque bleue?

Branchez-vous sur SmackDown à 8/7 C sur FOX pour voir quels feux d’artifice sont allumés par la collision de ces deux icônes. »

Depuis des semaines, le scénario du Championnat féminin SmackDown n’a pas du tout progressé. Bayley a dépassé plus de 300 jours en tant que championne alors que la WWE a encore du mal à lui donner un adversaire pour WrestleMania.

Sasha Banks a le cœur brisé car les fans ne peuvent pas assister à la WWE Wrestlemania 36

Entre-temps, elle et son meilleur ami ont également été impliqués dans une courte altercation avec les guerriers Kabuki. Serait-ce une configuration pour Sasha Banks et Bayley défiant Asuka et Kairi Sane lors des championnats par équipes féminins?

Une autre rivalité en cours de SmackDown prend le dessus sur les médias sociaux en leur absence de la marque bleue. Mandy Rose et Dolph Ziggler ont laissé l’Univers de la WWE en colère avec leurs publications amoureuses sur Twitter.

On dit que c’est un travail pour mettre en place le match prévu entre Ziggler et Otis à WrestleMania 36. Espérons qu’ils seront sur le plateau ce soir pour indiquer si ce match est toujours sur la carte ou non.