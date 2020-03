Aperçu de Smackdown de la WWE (27/03/20): Alexa Bliss-Asuka, New Day

La WWE aurait enregistré tous les récents épisodes en cours de Raw et SmackDown aux côtés de WrestleMania 36. Donc, pour le moment, il n’y aura pas de diffusion en direct car le Performance Center est également fermé en raison du mandat de rester à la maison émis par Orange County, Floride de Jeudi soir. Mais cela n’empêche pas de recevoir un gros épisode avec plusieurs matchs de WrestleMania pour devenir officiel.

Ce VENDREDI sur #SmackDown, nous verrons le retour de “The Firefly Fun House” et d’un #TagMatch n ° 1 du concurrent entre The New Day et The Usos LIVE à 8e / 7c. pic.twitter.com/CFpwIDcbI1

Un concours en simple décidera du match du championnat intercontinental lors du spectacle, tandis qu’il y aura également un match numéro un pour les championnats SmackDown Tag Team. Alexa Bliss et Asuka verrouillent les cornes pour potentiellement mettre en place le match des titres par équipes féminines à WrestleMania. En outre, il y aura un segment Firefly Funhouse alors que la WWE continue de diffuser des émissions du Performance Center à Orlando, en Floride.

Bray Wyatt a affronté John Cena à quelques reprises ces derniers temps pour montrer clairement que la rivalité est assez personnelle entre eux deux. Les jeux d’esprit continueront donc de son côté à mesure que WrestleMania se rapprochera.

Il continuera de délivrer un message en accueillant un autre segment Firefly Funhouse dédié au 16 fois champion du monde. Cette fois-ci, nous attendons de lui un gadget pour leur match prévu.

Un match de compétition numéro un sera là sur SmackDown où les deux équipes décorées The New Day et The Usos s’affronteront avec une opportunité de titre WrestleMania sur la ligne. Ces deux ont eu une histoire enrichie entre eux qui comprend la rivalité ainsi que le partenariat.

Mais quand il s’agit de gagner une place à WrestleMania, aucune des équipes ne reculera. Nous pouvons donc garantir un match physique avant de savoir qui défie John Morrison et The Miz pour leurs titres.

Une rivalité entre Daniel Bryan et l’équipe au talon de Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura s’est développée assez souvent. La semaine dernière, une victoire par équipe sur Cesaro et Nakamura a mis Zayn en colère tellement qu’il a accepté le défi WrestleMania de Bryan dans une seule condition. Selon cela, Gulak doit gagner un match sur SmackDown pour aider Bryan à obtenir le match pour le titre,

«Bryan envisage une opportunité de titre intercontinental contre Sami Zayn à WrestleMania, mais The Great Liberator se soustrait à chaque tour. Zayn a soutenu Bryan dans un coin en proposant que si le “Oui!” L’homme a tellement confiance en son nouveau partenaire, alors Bryan devrait remettre son destin entre les mains de Gulak. Par conséquent, Gulak affrontera Shinsuke Nakamura ce vendredi sur la marque bleue, et si Gulak est victorieux, Bryan défiera Zayn pour le championnat intercontinental au Show of Shows. » (Avec l’aimable autorisation de WWE.com)

Alexa Bliss et Asuka ont été au milieu d’une rivalité qui a été plus vue sur Twitter plutôt que dans le cercle carré. Mais Asuka a essayé de lancer des attaques sournoises rendant la Déesse furieuse. Elle a donc appelé The Empress of Tomorrow lors de l’édition du 20 mars de Friday Night SmackDown, acceptée par Asuka.

Ainsi, Bliss et Asuka sont tous prêts à entrer en collision dans un concours de singles où les chances sont élevées de voir l’ancien nom pour avoir le dernier mot. Il organiserait ensuite un match de titre par équipe féminin où Bliss et Cross défieraient Asuka et Kairi Sane à WrestleMania 36.