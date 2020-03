Aperçu de WWE NXT (3/11): deux matchs de titres au WWE Performance Center

La WWE dirige le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, ce soir pour un épisode spécial de WWE NXT, car le spectacle NXT On USA de cette semaine émane du centre officiel de formation au développement de la WWE.

WWE.com a publié l’aperçu suivant pour l’émission de ce soir:

Aperçu de WWE NXT, 11 mars 2020: deux énormes matchs de titre sont prévus pour le WWE Performance Center

Ce soir, NXT vous arrive en direct du WWE Performance Center à Orlando, en Floride, avec deux énormes matchs de titre. Keith Lee défendra le NXT North American Championship contre Cameron Grimes, et The Undisputed ERA tentera de récupérer les titres NXT Tag Team de The BroserWeights. Qui se tiendra debout? Renseignez-vous sur NXT, en direct ce soir à 8/7 C sur USA!

Keith Lee défend le NXT North American Championship contre Cameron Grimes

Le Championnat nord-américain NXT sera en jeu ce soir, alors que Keith Lee défendra contre Cameron Grimes.

Le Limitless One visait apparemment Damian Priest, après que l’Archer de l’infamie ait sorti Dominik Dijakovic la semaine dernière, mais a rapidement découvert qu’il était dans la ligne de mire de The Technical Savage. Après que Grimes a vaincu Dijakovic la semaine dernière, il a adressé une pétition au directeur général de NXT William Regal et a obtenu son souhait.

Qui se tiendra debout avec le titre nord-américain NXT?

Les BroserWeights défendent les titres de l’équipe NXT Tag contre ERA incontesté

Les titres NXT Tag Team seront en jeu ce soir, alors que les BroserWeights feront leur première défense contre les anciens champions The Undisputed ERA au WWE Performance Center.

L’ERA incontesté n’a pas perdu de temps pour déclarer son intention de récupérer les titres après avoir battu Oney Lorcan & Danny Burch. Matt Riddle et Pete Dunne semblaient prêts à accepter, jusqu’à ce que Grizzled Young Veterans les attaque par derrière, avec Zack Gibson et James Drake disant que sous peu, ce sera avec l’ancien et avec le nouveau en ce qui concerne la division NXT Tag Team .

Qui quittera Orlando avec le NXT Tag Team Championship? Auront-ils à faire face aux jeunes vétérans Grizzled?

Comment Adam Cole va-t-il réagir aux actions de The Velveteen Dream?

La semaine dernière, The Velveteen Dream semblait prêt à être rentabilisé sur Roderick Strong dans une cage en acier. Mais lorsque le reste de l’ERA incontesté a essaimé la cage pour aider Strong à sortir, Son Altesse Pourpre a poussé Strong hors de la cage, prenant la perte afin de s’enfermer dans la cage avec le champion NXT Adam Cole.

Le Dream a pris le dessus, conduisant Cole sur une chaise avec un pilote Dream Valley avant de remporter le championnat NXT, faisant savoir à Cole qu’il venait pour le titre. Comment Cole et Undisputed ERA vont-ils faire face à l’émergence d’un nouveau challenger?

Qu’est-ce que Johnny Gargano a prévu pour Tommaso Ciampa?

Mercredi dernier sur NXT, après avoir réprimandé Mauro Ranallo lors d’une interview, Johnny Gargano a envoyé un message à Tommaso Ciampa que cette semaine, ils feraient les choses à sa manière.

Qu’est-ce qu’il a en réserve pour The Blackheart? Découvrez quand NXT est en direct du WWE Performance Center, ce soir à 8/7 C sur USA!