Aperçu de WWE WrestleMania 36 et prévisions de match

The Street Profits (C) contre Angel Garza et Austin Theory – RAW Tag Team Championships

L’équipe défiante pour les championnats a fait partie de la même équipe une fois, c’était cette semaine, et ils ont perdu ce match. L’autre équipe n’a vraiment rien fait avec les championnats. Cela devrait être amusant. Les Champs retiennent.

Gagnants: The Street Profits

John Morrison (C) et The Miz (C) vs The Usos vs.The New Day – SmackDown Tag Team Championships (Triple Threat Tag Team Ladder Match)

Donc, si vous avez déjà lu les feuilles de saleté, The Miz ne participera pas à WrestleMania parce qu’il s’est présenté au Performance Center malade. Pourtant, la WWE n’a même pas pris la peine de répondre à cela dans l’émission SmackDown de cette semaine et le match est toujours annoncé tel quel pour une raison quelconque.

Donc en ce moment, je fonctionne comme si Morrison serait juste là-bas en défendant lui-même contre les deux équipes. Ce ne serait pas la première fois qu’un seul membre d’une équipe de tag défendrait des titres de tag contre d’autres équipes. Vous vous souvenez peut-être que Kane l’a fait dans un match d’équipes multi-équipes sur un épisode de RAW en 2002 lorsque The Hurricane était hors service.

Je ne peux pas imaginer que les titres remontent à The New Day, et Morrison conserver pour son équipe peut être improbable étant donné que The Miz est malade. Il devra probablement rester séquestré chez lui et être éloigné des autres pendant un certain temps compte tenu des circonstances qui nous entourent. Par conséquent, je pense que The Usos est l’équipe pour faire le travail.

Gagnants: The Usos

Sami Zayn (C) contre Daniel Bryan – Championnat intercontinental

Si c’était 2014, je n’ai aucun doute que ce match serait hors chaîne. Cependant, nous sommes en 2020 et beaucoup de choses ont changé depuis. Dans ce scénario, il y a trois parties supplémentaires en jeu sous la forme de Cesaro, Shinsuke Nakamura et Drew Gulak. Compte tenu du calibre du sens aigu de la lutte parmi ces noms, je ne devrais pas être aussi déçu que je le suis.

Du côté positif, étant donné que WrestleMania est maintenant divisé en deux nuits au lieu d’une, cela peut donner plus de temps pour donner à ce match le temps dont il a besoin pour raconter une histoire correcte. Si ce match peut atteindre le niveau du match de Gulak et Bryan à Elimination Chamber, nous pouvons être pour un régal.

Cela étant dit, je ne me souviens pas de la dernière fois où Zayn a eu un super combat en tête-à-tête. Depuis que son talon a tourné il y a quelques années, il est devenu un peu un lâche incompétent qui n’est pas capable de gagner un match important sans aide. C’est pourquoi j’ai Daniel Bryan qui remporte le titre. Cela pourrait en fait compenser le temps que Bryan a remporté le titre en 2015, mais a dû l’abandonner tôt en raison d’une blessure.

Gagnant: Daniel Bryan

Bayley (C) contre Sasha Banks contre Naomi contre Lacey Evans contre Tamina – Championnat féminin de SmackDown (Fatal Five Way Elimination Match)

Nous savons tous que ce match va se résumer à ce qui se passe entre Sasha et Bayley, car c’est la seule histoire de ce match. Nous savons que la relation entre ces deux a toujours été provisoire. C’est tout un jeu de devinettes et une question de savoir qui va se tourner contre qui. Nous avons vu Sasha monter directement Scar du Lion King sur Bayley et la pousser du haut d’une capsule d’Elimination Chamber.

Ce n’est guère Bayley de tourner contre quelqu’un pour gagner un championnat. Bien sûr, la dynamique a normalement été que Sasha était plus infernal et Bayley était toujours le visage. Si je lance les dés ici, je dirai que Bayley reste ici et allume officiellement Sasha. Avec la façon dont les choses sont maintenant, il pourrait être possible pour eux d’étendre l’inimitable querelle Bayley / Sasha jusqu’à l’été. J’ai l’impression que mettre le titre sur Sasha ici serait trop facile.

Gagnant: Bayley

Otis contre Dolph Ziggler

S’il y a une chose à propos de ce match, c’est qu’il y a bien plus de narration que le Championnat Universel. C’est donc ça. Ce qui s’est transformé en une simple épreuve de triangle amoureux est maintenant devenu une révélation que Sonya Deville était responsable de tirer les ficelles par derrière.

Sur la base des événements de cette semaine, je pense que la prochaine action serait un match de tag mixte, mais en poursuivant le match en simple ici, je suis certain qu’Otis remportera la victoire et partira au coucher du soleil. Au moins pour ce soir. Si vous voulez savoir un fait amusant, ce sera le premier match en simple de Dolph Ziggler à WrestleMania, et il est 1-8 à cet événement. Ce sera probablement 1-9 pour lui après ce week-end.

Elias contre le roi Corbin

Donc, ce match a été suggéré par l’hôte Rob Gronkowski, Corbin trouve le chant d’Elias ennuyeux et un match de WrestleMania constitue en quelque sorte la fin de cette querelle. Ce sont l’un des matchs qui peuvent vraiment être retirés de la carte pour couper la graisse. Donnez à Elias la victoire.

Gagnant: Otis

Aliester Black contre Bobby Lashley

Deux hommes qui n’ont jamais interagi auparavant se battront pour cet événement pour des raisons. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre que ce que Black gagnera probablement. Pourquoi? JUSTE. PARCE QUE.

Gagnant: Aliester Black

The Kabuki Warriors (C) contre Alexa Bliss et Nikki Cross – Championnats par équipes féminines de la WWE

La division des équipes féminines par tag est plus que triste à ce stade, et cela vous fait vraiment vous demander si ces titres sont ou non une cause perdue. Pour vous donner une perspective, The Kabuki Warriors a remporté les titres FROM Bliss and Cross, et c’était au début de l’automne de l’année dernière. Environ 7 mois plus tard, les mêmes équipes se disputent les championnats.

Les titres des équipes féminines n’ont jamais été aussi importants que lorsque Bliss et Cross les détenaient. Les Kabuki Warriors organisant les championnats étaient voués à l’échec parce qu’Asuka était préoccupée par l’action en simple, ce qui détournait l’attention des titres de tag. Je m’attends à ce que Bliss et Cross gagnent pour tout ce que cela vaut, mais à moins qu’un ensemble stable de challengers ne se lève, il est peut-être temps de commencer à envisager la mise en conserve des championnats.

Gagnants: Alexa Bliss et Nikki Cross

Rhea Ripley (C) contre Charlotte Flair – Championnat féminin NXT

Une partie de moi croit vraiment que la WWE est assez folle pour mettre ce championnat sur Flair. Ce à quoi je pense, c’est à quoi ressemblera l’avenir de la division NXT Women. Je pense qu’il est fort possible que la WWE donne à Charlotte le championnat et mette Bianca BeLair sur elle. Bien sûr, c’est juste moi qui pense et une avenue que la WWE pourrait suivre.

Cependant, je pense que Rhea passe en revue Flair est la bonne voie à suivre pour valider sa course au titre. Sa victoire sur Shayna Baszler a été énorme pour inaugurer efficacement une nouvelle ère, et je pense qu’une victoire sur Charlotte cimenterait essentiellement le fait qu’elle est l’avenir. Flair n’a certainement pas besoin de remporter ce championnat. Mais encore une fois, c’est Charlotte dont nous parlons. Tout est possible.

Gagnante: Rhea Ripley

Becky Lynch (C) contre Shayna Baszler – Championnat RAW féminin

Je ne vous connais pas, mais le personnage de Becky Lynch est devenu de plus en plus agaçant. Je me souviens avoir écrit un article il y a quelque temps pour savoir si Becky avait ou non perdu une partie de sa fanfaronnade. Cette querelle met en valeur la différence entre elle maintenant et quand elle a tourné pour la première fois il y a presque deux ans.

Maintenant, Becky se présente au Performance Center dans un camion, elle va faire un discours générique sur le fait d’être un dur à cuire et elle va juste parler de poubelle pour avoir l’air cool. À l’époque où elle était un talon, elle bouillonnait dans son commentaire et n’exsudait aucun des tropes de la psychologie du super visage qui rendaient les gars comme Cena dans leur premier ennuyeux.

Baszler ne fait pas grand-chose pour moi en ce qui concerne le caractère, car elle est juste votre tyran ordinaire qui intimide les gens pour être un tyran. C’est vraiment l’essentiel de son personnage. Une partie de moi pense que Becky doit vaincre Shayna parce qu’elle est sa plus grande adversaire individuelle.

Cependant, je reconnais également que Becky est championne depuis un an maintenant et il est temps de commencer à explorer une nouvelle direction. D’autant plus que la séquence chaude blanche de Becky était allumée depuis s’est effectivement refroidie. De plus, allez-vous vraiment demander à Shayna de couper le cou de Becky et de lui faire éliminer tout le terrain dans un match d’Elimination Chamber juste pour perdre le match de championnat?

Gagnante: Shayna Baszler

Undertaker vs AJ Styles – Match Boneyard

Donc, je ne sais vraiment pas ce qu’un match de boneyard implique. Mais vu comment ce match sera filmé dans un endroit éloigné, mon seul espoir est que cela ne me fasse pas mal aux yeux. Undertaker commence vraiment à monter là-haut avec l’âge, et il ne devrait vraiment pas être dans le ring pendant de longues périodes s’il n’a pas à le faire.

La seule chose que j’espère dans ce match, c’est que cela ne dure pas plus longtemps que nécessaire. En outre, il faut également tenir compte du fait que ce match a commencé avec Undertaker attaquant AJ Styles sans raison. Donc il n’y a vraiment pas beaucoup de chaleur derrière le match de toute façon. Je me demande également de quoi parle cette Trinité Unholy à laquelle Undertaker a fait référence. Comme il est pratiquement garanti que le CO aidera AJ à sauter Taker, je suppose qu’Undertaker aura des renforts appelés de son côté.

Taker prend celui-ci.

Gagnant: The Undertaker

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt – Firefly Funhouse Match

Après avoir vu ce redoutable match de House of Horrors avec Randy Orton, je ne fais confiance à aucun match de gadget spécial, y compris Bray Wyatt. Cependant, je serai honnête avec vous tous. Si ce match n’est qu’une marionnette de John Cena luttant contre une marionnette de The Fiend, je ris de façon incontrôlable et cela me procurera plus de joie qu’un véritable match entre eux.

Le bœuf derrière ce match est que la supposée spirale descendante du Fiend s’est produite après avoir perdu contre Cena à WrestleMania 30. Je ne sais pas si j’irais aussi loin depuis qu’il a remporté le Championnat de la WWE, le Tag Team Championship et le Universal Championship depuis ce moment. Cependant, je pense que le recul a montré qu’il n’y avait aucune raison pour que Cena ait remporté ce match il y a six ans. Et c’était au mieux anticlimatique.

Cela ne donnerait vraiment pas l’impression que Wyatt aurait sa revanche de toute façon, car c’est un match que personne n’a jamais vu auparavant, et il est clairement conçu pour lui donner un avantage. Cena est à peu près ici pour le salaire, et même lorsque The Fiend gagne, c’est toujours Bray Wyatt en dessous. Une victoire ici n’annulera pas le travail qui doit être fait avec lui.

Gagnant: Bray Wyatt

Edge contre Randy Orton – Dernier match debout

Je n’ai jamais pensé que je taperais ce match, mais nous y voilà. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Edge et Orton sont mes deux superstars préférées dans l’histoire de la WWE, et voir cela est comme le plus grand cadeau de Noël jamais offert.

À toutes fins utiles, cela devrait être l’événement principal du spectacle. Hors de la force de la narration, des promos intenses et de la trame de fond entre ces deux seuls, il n’y a aucune raison pour que cela ne dure pas en dernier.

Vous avez deux hommes qui ont été liés non seulement comme partenaires d’équipe, mais comme rivaux. Edge fait un retour miraculeux pour mettre fin à sa carrière à ses conditions, et la logique tordue d’Orton lui dit qu’en détruisant Edge, il le sauve d’Edge se détruisant lui-même. Tout a été fait à merveille et les deux hommes devraient être fiers de la façon dont ils ont mené cette querelle malgré les circonstances verbales défavorables.

Il n’y a aucun moyen que la WWE ramène Edge si loin juste pour le faire perdre. Je suis tellement excité de voir à quoi ressemble Edge dans un vrai match. Bien qu’il soit dommage que personne ne soit là en direct pour le voir, cela représente une opportunité pour ces deux-là de faire quelque chose de spécial. En outre, si ce match est l’événement principal et si WrestleMania se déroulait toujours dans un grand stade, vous ne voudriez pas leur donner à manger à une foule morte après avoir passé 15 matchs. Cela fonctionne donc à cet égard. En fin de compte, mettez votre argent sur Edge pour gagner.

Gagnant: Edge

Goldberg (C) contre Braun Strowman – Championnat universel

Donc, si vous n’avez pas écouté SmackDown, Strowman est le remplaçant de Roman Reigns dans ce match. Pourquoi? Eh bien, nous ne savons pas parce que la WWE n’a même pas pris la peine d’expliquer la raison du changement. Ils ont littéralement dit que Goldberg se défendrait contre Strowman de manière décontractée comme si c’était toujours le plan.

Ils n’ont pas expliqué pourquoi Roman Reigns était sorti, et n’avaient aucun segment pour le radier. Strowman est dans le match, et on devrait simplement prétendre que Roman n’a pas signé de contrat avec Goldberg et l’a traité de garce il y a quelques semaines.

Donc, si vous gardez la trace, un moyen de dépasser son premier Goldberg sera de défendre le championnat universel contre un homme avec qui il n’a jamais interagi à la télévision. Et cela a été annoncé littéralement la veille du week-end de WrestleMania. C’est drôle que Triple H ait dit que la WWE allait annuler Roman Reigns d’une manière unique. J’espère sincèrement qu’il voulait dire WrestleMania, car sinon, il nous tirait simplement les jambes.

Après la performance embarrassante de Goldberg contre The Fiend, je ne m’attends pas à ce qu’il tente même un marteau-piqueur sur quelqu’un d’aussi gros que Strowman. Je ne pensais pas que ce serait ainsi que Strowman atteindrait finalement le sommet de la montagne, mais mieux vaut tard que jamais je suppose. La WWE a laissé tomber le ballon avec Strowman dans la querelle de Lesnar il y a deux ans et demi. Avec un peu de chance, ils feront amende honorable. Je pense que oui.

Gagnant: Braun Strowman

Kevin Owens contre Seth Rollins

Ces deux-là se sont essentiellement battus toute l’année, mais cette querelle est devenue quelque chose de plus personnel, et j’ai adoré. Seth Rollins est passé du Messie à celui de révélateur de la vérité qui a décidé de relayer l’histoire entre les deux hommes comme cadre de cette querelle.

Rollins est l’entité omnivoyante et toute puissante qui est supérieure à Kevin à tous égards. Il cite également l’histoire en se décrivant avec précision comme l’un des meilleurs concurrents de WrestleMania. Sur cette étape, il est devenu champion intercontinental, champion universel, champion de la WWE et a battu Triple H.Et la seule perte qu’il a subie à WrestleMania est le résultat du plus grand RKO Randy Orton jamais touché.

Owens, quant à lui, est en concurrence avec le complexe de supériorité de Rollins et recherche un moment WrestleMania et les dépenses de Rollins. Seth se faisait appeler Dieu à WrestleMania, et quand un talon fait une déclaration comme ça, il est assez difficile de dire qu’ils vont gagner. Je pense donc que Owens obtiendra la victoire.

Gagnant: Kevin Owens

Brock Lesnar (C) contre Drew McIntyre – Championnat de la WWE

Il n’y a pas de moment comme le présent, et il n’y a pas de meilleur moment pour mettre le titre WWE sur Drew qu’en ce moment. Si ce match ne se termine pas avec Drew frappant 5 Claymores d’affilée et Brock saignant abondamment, vous pouvez essentiellement doubler Wrestlemnaia 36 comme un échec abject dans tous les sens.

Gagnant: Drew McIntyre

