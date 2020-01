Aperçu du 6 décembre de WWE Smackdown: ‘The Fiend’

Kirby Lee-USA TODAY Sports

La querelle de Bray Wyatt et Daniel Bryan est la chose la plus chaude et la plus intrigante qui se passe actuellement sur Smackdown, et l’un des scénarios les plus convaincants de la promotion dans l’ensemble.

Attendez-vous à voir une autre couche ajoutée vendredi lorsque la marque bleue reprendra FOX pendant deux heures à nouveau.

Le démon et Daniel Bryan ont notre attention

Bray Wyatt a présenté sa ceinture de championnat Universal Heavyweight personnalisée. C’est un écart majeur par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir dans une ceinture de titre de la WWE, mais c’est un ajustement parfait pour son personnage sombre.

Si vous avez des questions sur le succès et le potentiel de rentabilité de The Fiend persona pour la WWE, considérez ceci: la ceinture coûte 6 499 $ sur WWE.com.

Bryan a apparemment choisi de prendre l’autre extrémité du spectre talon / visage dans cette querelle avec The Fiend, du moins pour l’instant. Le mouvement «Oui» a été ravivé brièvement avant que The Fiend ne se présente à travers la toile de l’anneau et ne gifle la griffe de mandibule sur Bryan et le traîne hors de vue.

Il a également cherché à donner à Bryan une coupe de cheveux préhistorique alors qu’il le tenait sous le ring. Le démon a lâché les tessons délogés des cheveux de Bryan sur la toile alors que Smackdown a disparu de l’air.

C’était une torsion décente sur l’endroit un peu fatigué des démons qui émergent à travers le ring. La scène a attiré l’attention des fans et a fait son travail en ajoutant de l’intrigue à la fin de la série tout en créant des attentes pour l’épisode de cette semaine.

Wyatt a mis le personnage de “The Fiend” d’une manière majeure avec les fans de catch professionnels, et c’est un bon pari qu’il clôturera chaque épisode de Smackdown dans un avenir prévisible.

Roman Reigns est toujours en conflit avec Corbin

J’aime Roman Reigns et j’apprécie l’amélioration de la personnalité du talon de Corbin, mais ces deux doivent être séparés. La semaine dernière, leur programme a ouvert le spectacle et Reigns a fait un excellent match avec le sous-utilisé Robert Roode, qui est utilisé comme fantassin par Corbin. Le match était physique et a fait de Reigns un super babyface.

Je suis tout à fait d’accord pour que la WWE essaie de reconstruire soigneusement Reigns d’une manière qui ne retourne pas les fans contre The Big Dog. Cependant, s’il reste en conflit avec Corbin en 2020, la créativité lui aura permis de stagner.

Le retour de Sheamus

Le Celtic Warrior a fait son retour à l’écran la semaine dernière avec une promo prête et pointue. Nous l’attendons pour que sa présence se fasse sentir au combat après avoir raté plusieurs mois une blessure.

L’épisode de cette semaine pourrait être un endroit parfait pour lui de devenir physique pour la première fois depuis longtemps. Avec qui se querellera-t-il à son retour physique? Je suis intéressé.

Le nouveau jour bat toujours son plein

La polyvalence du New Day est impressionnante. La semaine dernière, Kofi Kingston et Big E ont lancé un défi ouvert qui a été accepté par Shinsuke Nakamura (accompagné de Sami Zayn) et Cesaro. Leur match a été formidable et New Day s’est encore imposé comme les piliers de la division par équipe.

Verrons-nous un autre défi ouvert cette semaine, ou le match de la semaine dernière a-t-il déclenché une querelle entre New Day et Cesaro et Shinsuke? J’espère que non, et je vais expliquer cette prise ci-dessous.

Lacey Evans se dirigeait vers un tour de visage?

Bayley et Sasha Banks ont tenté de réprimander les femmes de Smackdown lors de l’épisode de la semaine dernière, mais Lacey Evans s’est présentée pour les affronter. Après un bref échange, elle a laissé tomber Sasha avec un droit de femme et a quitté le ring triomphalement.

C’était une séquence étrange pour un talon, et c’était aussi étrange que Bayley n’ait pas fait de la rencontre une bagarre 2 contre 1. Quelque chose me dit que le changement ne va pas, et Evans semblait avoir un nouveau soutien de la foule.

Restez à l’écoute pour ce qui pourrait être un visage vendredi.

Est Ali se dirige vers un programme de titre IC?

Mustapha Ali obtient une autre poussée bien méritée, mais il doit être placé dans un match significatif. En fait, le mettre sur la voie du championnat intercontinental est en règle.

Shinsuke détient actuellement ce titre, c’est pourquoi je ne veux pas le voir et Cesaro entrer en querelle avec The New Day – à moins qu’il ne laisse tomber le titre à l’avance.

Voyons Ali impliqué dans un angle qui comprend un titre plutôt que d’avoir un match dénué de sens contre Drew Gulak. Ce combat aurait tout aussi bien pu être sur 205 Live où il aurait pu être mieux apprécié.

Revenez cette fois la semaine prochaine pour un autre récapitulatif et un aperçu de l’émission de la semaine prochaine.