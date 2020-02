Aperçu en direct de Smackdown (Vancouver), 02/12/2020: Goldberg est-il le prochain?

Crédit: WWE

WWE Super ShowDown se rassemble lentement pour la marque SmackDown. La vitrine saoudienne sera diffusée en direct à 13 h HNE le jeudi 27 février 2020 depuis le stade international King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite.

La semaine dernière, Smackdown Live a commencé à créer divers matchs pour Super ShowDown. Soyez assurés, WWE Universe, d’autres annonces de matchs arriveront dans ce tout nouvel épisode de SmackDown Live.

Syntoniser WWE Friday Night SmackDown en direct de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur FOX ce vendredi à 20 h HNE / 19 h HNC pour découvrir la prochaine étape pour les stars de la marque SmackDown alors qu’elles se dirigent vers Super ShowDown dans deux semaines.

Est-ce que Goldberg est le prochain?

Le Temple de la renommée de la WWE, Bill Goldberg, est revenu en direct par satellite et a clairement indiqué qu’il voulait mettre la main sur The Fiend. L’ancien champion de la WWE, Universal et WCW veut sa revanche pour le championnat universel qu’il n’a jamais reçu après avoir perdu contre Brock Lesnar il y a quelques années.

L’actuel champion universel Bray Wyatt a interrompu Goldberg et a eu une édition spéciale du Firefly Funhouse pour «William». Le démon est-il le prochain pour Goldberg? Avec seulement deux semaines avant Super ShowDown, nous le saurons bientôt.

Étrange: Kane était construit à la télévision pour être le prochain adversaire de The Fiend at Super ShowDown. Kane a également été annoncé pour le Royal Rumble et était introuvable. Une fois de plus, la WWE arrête un scénario naissant sans aucune explication à son public. Combien de fois la WWE a-t-elle déjà fait cela à son public? Pas un excellent moyen de garder les gens à regarder votre produit WWE !!!

Pourquoi: Je comprends à 100% que les jours de paie sont parfaits pour une légende comme Goldberg chaque fois qu’il apparaît à la télévision WWE. Cette annonce de match n’a suscité aucun intérêt de la part des fans de catch. Cette confrontation est idiote et absurde et il n’y a aucune chance que Goldberg gagne. Goldberg est une véritable légende qui ne devrait être utilisée que sporadiquement comme bulldozer. Pourquoi continuer à ramener Goldberg au travail à chaque fois? Squashing Goldberg ne fait rien pour The Fiend et son héritage. Ce n’est pas une opinion non plus. C’est un fait!

Le meilleur dans le monde: De loin, le «Ruler Of Worlds», Bray Wyatt, est la plus grande star du monde de la lutte. SmackDown Live aurait de sérieux ennuis sans que Wyatt garde les gens intéressés semaine après semaine. Wyatt est un talent unique qui dépasse de loin tout lutteur dans toute autre promotion à travers le monde.

Qui obtient le prochain coup au champion féminin de SmackDown, Bayley?

Je suis confus. Naomi n’était-elle pas la prochaine dans la lignée de la championne féminine de SmackDown, Bayley? Il y a à peine deux semaines, Naomi a tiré le meilleur parti de Bayley et était sur le point de se faire tirer dessus à la ceinture, non? Les graines ont été plantées pour Naomi vs Bayley, mais au lieu de cela, nous obtenons l’ancienne championne féminine de SmackDown, Carmella, contre la championne actuelle.

Mella c’est de l’argent: La “Staten Island Queen” a battu Alexa Bliss, Dana Brooke et Naomi la semaine dernière sur SmackDown Live pour être la nouvelle candidate n ° 1 au SmackDown Women’s Championship. Les gens oublient à quel point Carmella a transformé son personnage en un talon massif pendant son mandat à la tête de la division féminine de SmackDown il y a quelques années. Carmella est une mise à niveau de Naomi à bien des égards. Si les gens lui donnent du temps et ne l’enterrent pas dès le début, Carmella peut être une excellente championne du visage. Donnez une chance à Carmella et laissez-la nous montrer pourquoi nous devrions à nouveau investir en elle en tant que championne.

Où est Sasha Banks? Plusieurs sources m’ont indiqué que le plan actuel prévoyait que Sasha Banks vs Bayley se déroule à WrestleMania 36. Actuellement sur l’étagère avec une cheville blessée, le statut de Banks pour WrestleMania 36 est encore indéterminé. La WWE et Banks n’ont pas abordé la gravité de sa blessure, ce qui laisse le reste de la division féminine de SmackDown Live en attente de l’adversaire de Bayley WrestleMania 36.

Rincer et répéter

Le champion intercontinental de la WWE, Braun Strowman, poursuivra sa querelle contre l’ancien champion Shinsuke Nakamura après avoir été battu par Nakamura et le reste de l’équipage de Sammy Zayn la semaine dernière. Le Revival semble maintenant faire partie de l’équipe Zayn alors qu’ils ont aidé l’équipe Sammy dans la répression du champion intercontinental de la WWE. La revanche du titre IC entre Nakamura et Strowman aura lieu au Super ShowDown et, espérons-le, mettra fin à cette querelle pour de bon.

Bâillement: Nakamura et Strowman a été une querelle ennuyeuse et longue. Je suis heureux de voir Strowman obtenir son premier goût de l’or en simple, mais le moment est venu pour les nouveaux concurrents. Le championnat intercontinental peut être à nouveau prestigieux sous Strowman s’il obtient de nouvelles querelles fraîches. Nakamura doit être dans NXT et Strowman a besoin de nouveaux prétendants pour remonter sa carrière au Main Event.

Changement de décor: Shinsuke Nakamura n’est pas le seul à devoir être bientôt dans NXT. Cesaro est peut-être l’un des meilleurs talents de la WWE qui se fait enterrer encore et encore. «The Swiss Cyborg» a des talents et des compétences dans le ring que très peu de gens peuvent égaler. Pour une raison quelconque, la WWE ne voit tout simplement pas la valeur de Cesaro. NXT est l’endroit où Cesaro devrait exercer son métier chaque semaine. Nakamura et Cesaro pourraient être une grande partie de leur liste s’ils avaient la chance de participer à NXT.

Défaite: Il y a tellement de talent sur SmackDown Live qui ne s’habitue pas qui pourrait aider NXT à battre AEW Dynamite. Les nouveaux talents de SmackDown Live apporteraient également un certain intérêt et une reconnaissance à NXT alors qu’ils se battent contre AEW Dynamite pour la suprématie des classements chaque mercredi. AEW Dynamite gagne sa bataille de classement semaine après semaine contre NXT. Il est temps d’intensifier votre jeu, de gérer la WWE et d’utiliser votre liste de manière appropriée pour renforcer la liste de NXT. Utiliser des artistes talentueux sur NXT qui ne voient pas d’heure de télévision sur SmackDown Live chaque semaine n’a aucun inconvénient pour la marque WWE. Croyez-moi, M. McMahon, j’ai 100% raison là-dessus !!!

Otis grandit vraiment sur toi

Heavy Machinery était une équipe d’étiquettes que j’avais du mal à obtenir. Lentement, ils ont eu plus de visibilité à la télévision et j’étais accro à Otis et Tucker. Il y a toujours une star dans chaque groupe et Otis est la star de Heavy Machinery. La WWE a fait un pas intelligent en ajoutant Mandy Rose pour surmonter Heavy Machinery. Rose a rendu l’adorable Otis encore plus attachant pour l’univers de la WWE. Cette histoire a été une belle surprise chaque semaine sur SmackDown Live.

Continuez comme ça: J’espère vraiment que la WWE ne mettra pas fin à cette histoire bientôt. Il y a tellement plus qu’ils peuvent faire avec ce scénario qui bénéficiera à la fois au feu et au désir et à la machinerie lourde. Sonya Deville aura-t-elle enfin un run en simple cette année? Je vois beaucoup de potentiel dans Deville et allumer Rose pourrait être ce dont elle a besoin pour une course solide en tant qu’artiste solo.

La grande date: Otis et Mandy Rose ont enfin leur premier rendez-vous cette semaine sur SmackDown Live. La Saint-Valentin a atterri le même jour que SmackDown Live cette semaine. Cupidon aidera-t-il Otis et Mandy à trouver le véritable amour cette semaine?

Plus de rinçage et de répétition

Pourquoi la querelle de Shorty G et Sheamus continue-t-elle? Est-ce que quelqu’un veut voir plus de Roman Reigns vs King Corbin? Il semble que nous n’en ayons pas encore fini avec l’un ou l’autre. Ces querelles se prolongent et nous verrons à nouveau King Corbin vs Roman Reigns et Sheamus vs Shorty G à Super ShowDown ou dans cette édition de SmackDown Live.

Paresse: Il y a de bien meilleures confrontations pour Reigns, Corbin et Sheamus que les histoires régurgitées dans lesquelles ils se trouvent. Bien que Super ShowDown soit une carte de remplissage avant WrestleMania 36, ​​chacun de ces concurrents mérite des querelles fraîches et passionnantes pour élever leur stock individuel avec l’univers WWE.

La rumeur court que: La rumeur de la carte WrestleMania 36 verra King Corbin vs Braun Strowman pour le titre IC, Sheamus vs Daniel Bryan vs Sheamus et Roman Reigns vs The Fiend pour le championnat universel. Corbin et Strowman ont du sens. Je peux m’y mettre. Je ne suis pas vendu sur Bryan vs Sheamus et Reigns vs Wyatt. Ces deux derniers affrontements se font au mauvais moment et au mauvais endroit.

N’oubliez pas de découvrir SmackDown Live cette semaine alors que les superstars de la marque bleue continuent de développer les cartes de match WWE Super ShowDown et WrestleMania 36.

Au cas où vous auriez besoin de planifier à l’avance, la WWE a officiellement annoncé que WrestleMania 37 se tiendra au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, le 28 mars 2021. Ce sera un autre grand lieu pour que la WWE organise la vitrine des immortels et un événement vous ne voudrez sûrement pas manquer.