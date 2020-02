Aperçu officiel de l’épisode de ce soir de WWE SmackDown

La WWE envahit Glendale, AZ à la Gila River Arena pour l’épisode de SmackDown de ce soir. Nous aurons une couverture en direct de SmackDown plus tard ce soir. Voici ce qui est prévu pour l’émission:

– Les retombées de l’émission de la semaine dernière.

– Goldberg revient à SmackDown avant Universal Title Match

– Les Bella Twins reviennent ce vendredi soir pour “A Moment of Bliss”

– Naomi et Carmella entrent en collision pour le droit de défier Bayley pour le titre féminin de SmackDown au WWE Super ShowDown

– The New Day & The Usos s’apprêtent à entrer en collision avec The Miz, John Morrison, Dolph Ziggler et Robert Roode dans l’action Eight-Man Tag Team

– Lacey Evans pour s’asseoir avec Renee Young pour une interview exclusive

– Ajout de plus de correspondances à la carte Super ShowDown.