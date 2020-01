Apparence de pointe et match de championnat par équipe d’étiquettes pour Raw ce soir

Comme vu hier soir lors du Royal Rumble, Edge a fait un retour choquant à l’action dans le ring. La WWE a annoncé que la “Superstar Classé R” devrait apparaître dans l’épisode de Monday Night Raw de ce soir.

. @ EdgeRatedR RETOURNE à #Raw TONIGHT! https://t.co/5Ed9TVzWpP

– WWE (@WWE) 27 janvier 2020

Connexes: Edge revient à la WWE au Royal Rumble 2020

De plus, Seth Rollins et Buddy Murphy sont prêts à défendre les championnats par équipe de Raw Tag contre l’équipe de Kevin Owens et Samoa Joe.

. @ WWERollins & @WWE_Murphy sont prêts à défendre les titres de l’équipe Raw Tag contre @FightOwensFight & @SamoaJoe TONIGHT sur #Raw. https://t.co/cRXvzaS4yK pic.twitter.com/33Hfjjqd3o

– WWE (@WWE) 27 janvier 2020

