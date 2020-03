Apparitions de WWE Hypes par les meilleures stars pour Monday’s Raw

La WWE a confirmé les apparitions de la championne de la WWE Brock Lesnar, de la championne des femmes brutes Becky Lynch, du WWE Hall of Famer Edge et de The Undertaker pour l’épisode de Raw de lundi, qui sera l’édition à domicile de WrestleMania 36 pour la marque rouge.

La WWE met en avant leurs apparences avec les teasers et le package vidéo suivants:

Le champion de la WWE Brock Lesnar fait sa dernière apparition avant WrestleMania L’Undertaker se lève avant la bataille de Boneyard avec AJ StylesEdge revient après l’acceptation du dernier homme debout d’OrtonBecky Lynch se prépare à fermer contre Shayna Baszler