Arena continue l’hyping annulé le match de la chambre d’élimination de la WWE

Le Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie, a tweeté que les fans devraient “ obtenir leurs billets maintenant ” pour voir un match qui ne se produira pas ce dimanche lors du pay-per-view de la WWE Elimination Chamber.

Selon l’article, Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, “ King ” Corbin et Robert Roode se battront pour déterminer le concurrent numéro un pour le titre universel de Goldberg à WrestleMania 36.

De toute évidence, étant donné le face-à-face qui s’est produit sur SmackDown entre Goldberg et Reigns et le fait que la WWE elle-même n’ait pas fait sensation dans un tel combat, ce n’est pas le plan. C’était peut-être à un moment donné, mais plus maintenant, et il semble que quelqu’un chez Wells Fargo ait besoin de lire ses courriels.

La page de la salle a supprimé le tweet peu de temps après sa mise en ligne.

La WWE organise deux matchs de chambre ce week-end, mais cette chasse au titre universel n’en fait pas partie. Le Miz et John Morrison défendront leurs titres SmackDown Tag-Team contre New Day, The Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party et le duo de Dolph Ziggler et Roode.

Pendant ce temps, Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan s’affronteront pour établir un nouveau concurrent pour le titre de Raw Raw de Becky Lynch.