Arrestation de Bryan Clark, une ancienne star de la WWE et de la WCW

Emmet Bryan Clark Jr., ancienne star de la WWE et de la WCW, a été arrêté pour drogue

des charges.

Clark a concouru sous les noms d’Adam Bomb, The Nightstalker,

Colère, et tout simplement Bryan Clark au cours de sa carrière, et l’homme de 55 ans était

récemment arrêté – aux côtés de Dennis Miccolis du groupe des années 60 de Buckinghams – le

accusations de complot, de contrôle illégal d’entreprise, de transport ou de vente

stupéfiants, possession de drogue et possession d’une arme pendant une infraction en matière de drogue.

Voilà toute la liste des allégations auxquelles Clark est confronté, et ces crimes présumés ont eu lieu entre janvier 2019 et

Avril 2019.

Du point de vue de Clark, il a nié toutes les accusations par le biais de son

avocat. L’avocat Robbert Jarvis est même allé jusqu’à qualifier les accusations de “ridicules”

– soulignant que l’accusation porte sur un pistolet de la guerre de Corée non utilisé

c’est un héritage familial.

Emmet Bryan Clark Jr. et Dennis Miccolis sont de retour

en cour le mercredi 19 février.

Le succès sur le ring de Clark a vu la centrale électrique de 6’6 ”

Une carrière de 14 ans qui comprenait deux séjours en tant que champion par équipe de la WCW World Tag et

courir en tant que champion par équipe du Japon All Wrestling World Tag Team – les trois titres

règne à venir avec Brian Adams comme son partenaire tag dans le cadre de KroniK.

Vous pouvez trouver les photos de Clark et Miccolis ci-dessous.

