Augmentation des cotes pour Goldberg et The Fiend sur le SmackDown de cette semaine

WWE.com

Showbuzz Daily a rapporté que le Friday Night Smackdown de cette semaine a réussi à marquer une moyenne de 2,49 millions de téléspectateurs, ce qui était une légère augmentation par rapport aux efforts de la semaine dernière.

Y compris les goûts de The Bella Twins, Daniel Bryan, The Fiend et Goldberg sur le produit de cette semaine semble avoir gardé les yeux sur la marque bleue pour la dernière édition de SmackDown avant que la WWE ne reparte en Arabie saoudite pour le Super Showdown de jeudi.

Ce n’était pas tout de bonnes nouvelles, cependant, car le spectacle a encore subi une baisse dans la deuxième heure. Pourtant, les chiffres sont restés stables pour la confrontation Golberg / Fiend qui a clôturé le spectacle.

L’épisode de la semaine prochaine sera sans aucun doute aidé par le retour de John Cena et, espérons-le, la WWE pourra ramener toutes ses stars à la maison pour le spectacle cette fois-ci, en évitant un autre fiasco de refus de décollage de Crown Jewel.

Il convient également de noter que SmackDown a obtenu une note de 0,7 dans la tranche démographique 18-49, qui s’est également classée au premier rang de la catégorie pour la nuit.

Les chiffres s’améliorent légèrement – ce qui est mieux que la baisse habituelle – alors espérons que SmackDown pourra continuer à enchaîner les téléspectateurs alors que nous nous promenons sur la route de WrestleMania 36.