Austin Aries confirme pourquoi il était dans les coulisses de AEW Dynamite mercredi soir

Nous avons signalé plus tôt cette semaine sur eWn que DDP et Austin Aries étaient dans les coulisses des enregistrements télévisés AEW Dynamite de mercredi soir. Les deux étaient là pour présenter un projet de recherche sur les cellules souches dans lequel ils sont impliqués.

Aries a maintenant confirmé ce rapport, en disant à Bodyslam.net ce qui suit,

«Je travaille pour BioX. J’ai eu des réunions sur les partenariats et les collaborations avec DDP et DDPY Brand ainsi qu’avec AEW. »

GRANDE ANNONCE!!! . Beaucoup d’entre vous savent que je suis allé à Medellin, en Colombie, en décembre pour @bioxcellerator_ #stemcelltherapy, et maintenant après quelques mois, mon cou et mon bas du dos se sentent vraiment bien. Honnêtement, j’ai été tellement impressionné par l’ensemble de l’opération @bioxcellerator_. À tel point que, à mon retour, j’ai eu des conversations sur la possibilité de rejoindre l’équipe @bioxcellerator_ à un titre ou à un autre. . Sur ce, je suis EXTRÊMEMENT EXCITE À ANNONCER que j’ai officiellement rejoint BioXcellerator en tant que Directeur de la Division Performance Athlétique. Mon rôle sera de continuer à connecter les athlètes de haut niveau, les artistes et les influenceurs avec tous les avantages incroyables de @bioxcellerator_ #stemcelltherapy. En tant que personne dont la passion est d’aider les gens, je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité de faire partie de cette entreprise qui change des vies avec leur #stemcelltherapy de pointe. . Donc, toute personne qui a pensé à, ou qui souhaite en savoir plus sur la thérapie par cellules souches BioXcellerator, je suis votre gars! S’il vous plaît DM ou écrivez-moi à [email protected] Voici à tous notre santé et notre bonheur améliorés en 2020 et au-delà! . . #bioxcellerator #bioxmen #bioxwomen #stemcell #stemcells #stemcelltherapy #medellin #colombia

