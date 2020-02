Austin Theory sur son match avec Tommaso Ciampa sur le NXT de ce soir, réaction à la signature

Austin Theory s’est entretenu avec PWInsider pour une nouvelle interview sur son match avec Tommaso Ciampa sur le NXT de ce soir, ainsi que sur la signature d’un contrat avec la WWE l’été dernier. Theory fait face à Ciampa ce soir après avoir été brutalement agressé la semaine dernière, pour avoir interrompu la promo de l’ancien champion NXT sur Johnny Gargano. Faits saillants ci-dessous:

Sur son altercation avec Ciampa et match cette semaine:

«Non seulement mes pensées, mais beaucoup de gens pensent que j’étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je devrais être totalement en désaccord là-dessus. Je pense que j’étais au bon endroit au bon moment. La raison en est que Tommaso Ciampa n’est pas n’importe quel gars ordinaire. Il est au sommet de NXT et pourquoi ne pas sortir de mon chemin et commencer quelque chose avec lui. Même si beaucoup de gens disent: “Oh, quel coup c’était.” Je veux dire, regardez où cela m’a mené ce mercredi, en tête-à-tête avec Tommaso Ciampa. “

Sur l’opportunité de faire sa marque sur NXT:

«Je me vois apporter demain un aspect différent de la théorie d’Austin. Je sens que j’aime me montrer et montrer mon athlétisme et des trucs comme ça, mais mon état d’esprit est que je veux juste montrer une autre facette de moi. Je ne considère pas cela comme un simple match. Je vois ça comme un combat. Tommaso Ciampa, il voulait faire un exemple de moi et vous ne faites pas un exemple de l’avenir comme ça. Il va donc obtenir une théorie d’Austin que personne n’a jamais vue, et en particulier l’univers NXT n’a pas vu. “

Sous la pression d’entrer dans la WWE et de se développer au Performance Center:

“Comme vous l’avez dit, être fan toute ma vie de la WWE et vouloir toujours être ici [was the goal]. Enfin, lorsque vous avez terminé avec ce circuit indépendant et que vous arrivez à la WWE, c’est beaucoup de pression, mais je suis heureux que beaucoup de situations dans lesquelles j’ai été confronté, même sur les indépendants, ils m’ont toujours mis dans des situations à enjeux élevés. Cela m’a en quelque sorte préparé à cela. Quand je suis arrivé ici, j’ai ressenti de la pression, mais je me sentais vraiment à l’aise en même temps. Je suis très excité quand je sais qu’il y a une grande montagne à gravir et je sais dans mon esprit que je vais gravir cette montagne. Alors ça m’excite. Être ici, c’est un rêve devenu réalité. Je sais que beaucoup de gens le disent, mais c’est vraiment pour moi. Je sais juste qu’il y a tellement de choses que je veux faire ici et il y a tellement de choses que je vais faire ici. »

Sur sa réaction à se voir offrir un contrat avec la WWE:

«Tout mon état d’esprit a toujours été, même si cela ne se passe que dans la vie, les gens croient évidemment en vous quand ils le voient réellement. J’avais beaucoup de doute sur la façon de dire que je voulais faire partie de la WWE. De toute évidence, comme cela s’est produit, il y avait plus de gens qui voulaient me soutenir à ce sujet. Mais sachant en fait que je serai ici et que j’allais toujours être ici. Je l’ai toujours su, mais c’est tout simplement fou quand on l’obtient et c’est comme, wow, ce que j’ai dit et ce à quoi je me suis attaché et juste mon dévouement et ma passion pour ça, ça m’a attiré ici et c’est juste devant moi. C’est juste le rêve américain, mec. C’est tellement surréaliste. “

Sur ce qu’il veut que les fans retirent de son match avec Ciampa:

«Le plus gros point à retenir est que les gens vont sans aucun doute savoir exactement ce que l’avenir réserve à NXT, et ils vont voir exactement pourquoi tout ce que tout le monde dit de moi, comme vous l’avez dit, sur le fait d’être un jour champion de la WWE, un jour événement principal WrestleMania. Demain, vous allez voir exactement pourquoi c’est vrai. Je vais l’apporter. Je vais montrer à chaque personne dans tout l’univers NXT pourquoi Austin Theory peut y aller toute la journée. “

Sur qui son adversaire de rêve pour NXT Takeover: Tampa serait:

«Je veux dire que j’ai l’impression que beaucoup de gens diraient que c’est un match qui implique la médaille d’or au championnat parce que c’est toujours bon et c’est toujours un week-end WrestleMania amusant. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir en tête une personne en particulier. Je pense que maintenant, mec, c’est si difficile de regarder ça parce que j’aime tout mettre dans ce qui est en ce moment et maintenant c’est Tommaso Ciampa. Donc, si vous me posez des questions sur le week-end de WrestleMania, je dirais simplement Tommaso Ciampa simplement parce que j’ai hâte de mettre la main sur lui depuis la semaine dernière. “