Backstage News – À quoi mène l’angle d’enlèvement NXT?

Comme beaucoup d’entre vous l’ont vu ces dernières semaines, la WWE a diffusé des scènes de «kidnapping» sur NXT. Selon le Wrestling Observer Newsletter, les enlèvements de Joaquin Wilde et Raul Mendoza mènent aux débuts de Jorge Bally (El Hijo del Fantasma).

L’histoire est basée sur l’incident de Patty Hearst au milieu des années 1970. Pour ceux qui ne le savent pas, Hearst a été kidnappée dans la vraie vie et est devenue sympathique à ses ravisseurs dans l’Armée de Liberté Symbionese. Elle a ensuite participé à plusieurs cambriolages bancaires. Elle avait été agressée et menacée de mort alors qu’elle était détenue et a ensuite subi un lavage de cerveau pour participer aux crimes afin de lui épargner la vie.

Bolly a fait ses débuts lors de plusieurs événements WWE NXT en direct en février.

