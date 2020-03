Backstage News sur Cain Velasquez et Ronda Rousey au siège de la WWE

Nous avons précédemment signalé ici sur eWrestlingNews.com que Cain Velasquez a posté une photo de lui-même et de Ronda Rousey au siège de la WWE plus tôt cette semaine. Selon un rapport du WON, la photo aurait provoqué une certaine réaction parmi les dirigeants de la WWE. Après la publication de la photo, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer que Rousey rencontrait des responsables de la WWE pour discuter de son retour dans l’entreprise. La réunion de Rousey au siège de la WWE aurait été «très secrète» au point que seules quelques personnes en étaient informées au préalable.

Cela étant dit, Velasquez et Rousey étaient au siège de la WWE séparément pour différentes raisons. Plusieurs superstars de la WWE ont récemment été convoquées pour des réunions avec plusieurs départements depuis la modification de la structure de l’entreprise en décembre. La présence de Rousey a suscité beaucoup de discussions en raison des spéculations qu’elle a suscitées.

En ce qui concerne la réaction de Vince McMahon, une personne a dit qu’elle «paniquait» à ce sujet mais savait qu’il ne pouvait pas tirer le coup de feu car c’était Velasquez et Cain ne savait pas ne pas le faire. Une deuxième source a déclaré que l’histoire était «exagérée» et que les gens en riaient plus qu’ils ne paniquaient.

À l’heure où j’écris ces lignes, on ne sait pas quand Velasquez ou Rousey reviendront à la télévision WWE:

J’ai eu le plaisir de rencontrer le pionnier qui a certainement aussi inspiré mon intérêt pour le sport. Ravi de vous voir @rondarousey. @wwe pic.twitter.com/IipeX4ZK1Y

– Cain Velasquez (@cainmma) 5 mars 2020