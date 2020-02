Backstage News sur Goldberg contre Bray Wyatt, possible remaniement de WrestleMania

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, le plan est de garder le match Bray Wyatt contre Goldberg au WWE Super ShowDown pour le court-circuit du WWE Universal Championship. Bien sûr, Goldberg a affronté The Undertaker lors de l’événement Super ShowDown de l’année dernière. Ce match a duré une dizaine de minutes et vous savez tous comment cela s’est passé avec tous les bots.

Le souci avec le match Wyatt contre Goldberg est que Goldberg ne réussit pas bien dans les matchs où il doit vendre trop. Le gadget actuel de “Fiend” de Wyatt est construit autour de l’idée de ne pas vendre de gros mouvements.

Comme indiqué précédemment sur eWn, Goldberg est un projet de Paul Heyman depuis son retour à la WWE. Le match de Goldberg avec Brock Lesnar à WrestleMania 33 était censé être sa course à la retraite, mais comme il était si bien reçu, Heyman a décidé qu’il voulait réserver Goldberg comme Bruno Sammartino à la fin des années 1970. Pendant ce temps, Sammartino revenait de temps en temps aux «affaires pop» et remportait une victoire. Quand Heyman est devenu le chef de l’équipe créative de RAW, son idée était d’empêcher Goldberg de perdre jusqu’à ce qu’il ne puisse plus jouer ce rôle.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de mot sur qui peut aller au Super ShowDown, mais le plan lorsque le match a été annoncé était que Wyatt affronte Roman Reigns à WrestleMania. Cela étant dit, Goldberg a obtenu des cotes pour SmackDown vendredi soir dernier et il semble y avoir un certain intérêt pour un match Goldberg contre Reigns à WrestleMania au lieu de Wyatt contre Reigns.