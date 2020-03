Backstage News sur la façon dont la WWE et AEW font leurs tests médicaux

Comme vous le savez tous, presque tous les sports professionnels ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela dit, la WWE et AEW ont toujours organisé des événements sans fans. Comme vous vous en doutez, cela a soulevé des questions sur les risques pour la santé et la sécurité de leurs talents et de leur personnel en ondes, malgré le fait que l’équipage soit dans des arènes vides.

Selon Bryan Alvarez, tout le monde à l’épisode d’AEW Dynamite de mercredi soir a été soumis à des «tests médicaux», mais ce n’était pas le véritable test de coronavirus. Le personnel médical d’AEW est dirigé par le Dr Sampson. C’est lui qui a sauvé la vie de Jerry Lawler quand il a subi une crise cardiaque lors de la RAW en septembre 2012.

Dave Meltzer a ajouté:

«Ils prennent leur température, ce qui est mieux que de ne pas prendre leur température. Ils ont pris leur température. C’est ce qu’ils ont fait. “

MLW a également fait de même avant son récent événement AAA vs MLW à Tijuana, au Mexique.