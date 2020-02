Backstage News sur la façon dont MLW / Dragon Gate ont conclu un accord, Gringo Loco hospitalisé

Nous avons signalé plus tôt dans la journée que MLW et Dragon Gate travailleraient ensemble. Selon un rapport de Pwinsider, MLW et Dragon Gate sont en pourparlers depuis l’automne dernier. L’accord a été conclu la semaine dernière.

Les responsables de MLW sont très satisfaits de l’accord et le considèrent comme une grande amélioration, car Dragon Gate attire entre 5 000 et 10 000 pour leurs événements majeurs. Il est également question qu’Ultimo Dragon pourrait venir travailler avec MLW à l’avenir.

Gringo Loco est hospitalisé pour la grippe. C’est la raison pour laquelle il a raté l’événement MLW Fightland.

Puma King a raté l’événement MLW Fightland en raison de son visa de travail qui n’est pas arrivé à temps.