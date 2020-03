Backstage News sur la victoire de Jon Moxley au titre mondial AEW et ses problèmes potentiels

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, Jon Moxley battant Chris Jericho à AEW Revolution pour le championnat du monde faisait partie d’un plan à long terme pour l’entreprise.

AEW avait toujours prévu de faire de Moxley le deuxième champion du monde AEW. Le sentiment au sein d’AEW était que le fait que Moxley remporte le titre en ce moment serait mieux car le scénario est à son «apogée».

Il convient de noter que la victoire de Moxley au Championnat du monde AEW affectera la manière dont NJPW pourra le réserver. Bien sûr, Moxley est l’actuel champion IWGP des États-Unis et il y a des questions quant à savoir si Tony Khan et AEW permettraient à son actuel champion du monde de perdre proprement ailleurs. De toute évidence, cela rendrait difficile pour NJPW de lui retirer le championnat des États-Unis et pourrait causer des problèmes entre les deux promotions. Tony Khan ne semblait pas ravi de ses relations avec New Japan Pro Wrestling lors de sa mêlée médiatique post-AEW Revolution.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le Japon est actuellement confronté à des problèmes liés au coronavirus et plusieurs promotions, dont NJPW, ont annulé plusieurs événements. Moxley devait initialement apparaître à Sakura Genesis pour un match de championnat américain avec Zack Saber Jr .. Il devait également affronter Josh Barnett lors de l’événement Bloodsport III le 2 avril, mais son règne de titre AEW pourrait affecter ces réservations extérieures.