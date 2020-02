Backstage News sur le montant payé à Finn Balor et Rhea Ripley

Selon un rapport du Wrestling Observer, Finn Balor continue de gagner de l’argent sur la liste principale et obtient toujours la garantie de baisse précédente qu’il avait initialement signée. Cela étant dit, Balor ne ferait probablement pas beaucoup plus que sa garantie à la baisse actuelle, car il fait actuellement partie de la marque NXT et obtiendrait moins de bonus de paiement à la vue.

En ce qui concerne Rhea Ripley, elle est sur une échelle de rémunération différente. Même si elle est dans une querelle majeure avec Charlotte Flair sur RAW et travaillera un match WrestleMania 36, ​​elle travaille toujours sous son contrat NXT (beaucoup moins que le talent de l’alignement principal). En théorie, Ripley recevrait des primes supplémentaires pour ses apparitions RAW afin de renforcer l’angle.