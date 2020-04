Backstage News sur le talent positif de la WWE COVID-19 – Membre de l’équipe Announce

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, la WWE reviendra au format TV en direct cette semaine avec RAW, NXT et SmackDown. Selon Dave Meltzer, la raison pour laquelle la WWE donne pour revenir à la programmation en direct est due à leurs contrats de télévision avec FOX et USA Network.

Les contrats de télévision de la WWE prévoient des émissions en direct pour RAW, SmackDown et NXT pendant 49 semaines par an. Bien qu’on ne sache pas si FOX ou NBCUniversal ont dit quoi que ce soit à la WWE au sujet des émissions diffusées en direct, ils le nieraient probablement tous les deux si on le leur demandait. Vous pensez que FOX et NBCUniversal seraient disposés à travailler avec la WWE dans des moments comme celui-ci (et ils le feraient probablement!), Mais c’est la raison pour laquelle la WWE donne pour continuer à diriger leurs spectacles en direct – «sanctions financières». Sérieusement – une entreprise d’un milliard de dollars appartenant à Vince McMahon est plus préoccupée par la pénalisation financière que par la santé et la sécurité de ses talents.

La WWE a récemment eu son premier test de coronavirus positif. La WWE affirme que la personne n’a eu aucun contact avec quiconque dans l’entreprise depuis le 26 mars. Nous avons maintenant confirmé que la personne testée positive est membre de l’équipe d’annonce de la WWE.