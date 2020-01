Backstage News sur les plans de WrestleMania de la WWE pour Becky Lynch

Selon le Wrestling Observer Newsletter, la WWE prévoit que la championne féminine RAW Becky Lynch affrontera Shayna Baszler à WrestleMania 36. Comme nous l’avons déjà signalé, Baszler devait initialement gagner le Women’s Royal Rumble, mais la WWE a changé de plan et décidé pour aller avec Charlotte Flair.

Flair vs Bayley, la championne actuelle de SmackDown, n’est pas prévue pour WrestleMania, il sera donc intéressant de voir comment la WWE utilise Flair et Bayley à WrestleMania cette année. Un match de championnat de la WWE entre Brock Lesnar et le vainqueur du Royal Rumble masculin Drew McIntyre a déjà été confirmé pour la carte.

Lire aussi: Becky Lynch commente la possibilité de faire face à Charlotte Flair à WrestleMania 36

