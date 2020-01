Backstage News sur les raisons pour lesquelles la WWE a si fortement attiré Drew McIntyre au Royal Rumble

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, l’une des principales raisons pour lesquelles Drew McIntyre a éliminé Brock Lesnar et remporté le Royal Rumble est que Vince McMahon veut avoir l’événement principal WrestleMania le plus fort possible.

Heyman et McMahon veulent tous deux que le match Lesnar vs McIntyre soit poussé aussi fort que possible, encore plus que le rumeur selon lequel Roman Reigns vs Bray Wyatt. À moins qu’il n’y ait un match «d’attraction extérieure», Lesnar et McIntyre seront l’événement principal du spectacle.

Les plans originaux avaient Roman Reigns remportant le match Royal Rumble, mais McIntyre aurait toujours été celui d’éliminer Lesnar. L’idée derrière le plan d’origine est que McIntyre n’aurait pas besoin de gagner depuis qu’il a éliminé Lesnar et que le Rumble organiserait les deux matchs pour le titre.

Une fois que McMahon a décidé que Lesnar vs McIntyre serait l’événement principal de WrestleMania, il a été décidé de faire en sorte que McIntyre soit aussi fort que possible en éliminant Brock et en remportant le Rumble.