Backstage News sur les stars de la WWE sous verrouillage

La WWE est prévue sur bande ou a déjà filmé des épisodes de Raw, NXT, SmackDown et WrestleMania 36 cette semaine à Orlando au Performance Center.

Pwinsider.com rapporte que “la WWE a tout le monde en ville pour les enregistrements du Performance Center enfermés dans un hôtel qu’ils ont complètement pris en charge avec des réunions de production le matin dans une salle de conférence.”

Le rapport a également déclaré que seuls les producteurs basés en Floride travaillaient les enregistrements cette semaine, tels que Jamie Noble, Adam Pearce, Road Dogg et Shawn Michaels. La WWE n’a pas fait venir de producteurs qui vivent dans d’autres parties du pays.

La WWE filmera les deux nuits de WrestleMania 36 mardi et mercredi.

