Backstage News sur les statuts WWE de Santino Marella, Molly Holly et Kelly Kelly

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte WWE Royal Rumble de dimanche soir, Kelly Kelly, Molly Holly et Santino Marella sont tous revenus. Marella a concouru en tant que «Santina» et s’est éliminé après avoir fait une place avec Beth Phoenix et Natalya. Pour ceux qui se demandent, Marella n’a été appelée que quelques jours avant l’événement.

En ce qui concerne Molly Holly et Kelly Kelly, il s’agissait de transactions uniques. Kelly Kelly est apparue dans un segment de promo RAW dans les coulisses avec les Street Profits parce qu’elle était toujours en ville et était dans les coulisses.

Pour le moment, les trois apparitions étaient des accords uniques et ils ne seront pas de retour à temps plein.