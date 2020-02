Backstage News sur pourquoi Rey Mysterio a remplacé Rusev au WWE Super ShowDown

Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, la WWE avait annoncé que Rusev devait être l’un des participants au Tuwaiq Trophy Gauntlet Match au Super ShowDown. Cependant, lors de l’épisode de RAW de lundi, Rusev a apparemment été remplacé par Rey Mysterio malgré le graphique qui le annonçait toujours.

Selon les rapports, Rusev n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec la WWE et la décision a été prise de ne pas le faire participer au salon à cause de cela. Donc, pas d’argent pour l’Arabie saoudite pour Rusev cette fois-ci et les événements saoudiens paient énormément. On ne sait pas si cela se fait comme une forme de «punition», mais certains pensent que c’est le cas.