Backstage News sur qui a réservé les segments AEW Dynamite de cette semaine

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, Tony Khan est la personne qui a écrit la bataille royale par équipe lors de l’édition mercredi soir d’AEW Dynamite. De plus, BJ Whitmer, QT Marshall et The Young Bucks ont donné leur avis sur le match. Marshall et Whitmer auraient aidé Khan à l’écrire, tandis que les Bucks pointaient. Alors que les participants ont été expliqués en détail le match, personne n’a manqué une place.

Chris Jericho et Dean Malenko étaient les deux qui ont organisé la bagarre d’après-match après le match de Jon Moxley avec Jeff Cobb. Khan a pris la décision d’éteindre les lumières avant que Darby Allin ne fasse son retour.

Kenny Omega était le principal responsable du match Kris Statlander et de son match par équipe avec Hangman Page contre les Lucha Bros.

Cody Rhodes était le responsable de son match de cage en acier avec Wardlow.