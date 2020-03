Backstage WWE News – La clause de non-concurrence de Sin Cara expire, le camp d’essai est annulé

La clause de non-concurrence de Jorge «Sin Cara» Arias à la WWE a expiré et il est libre de travailler ailleurs. Il devrait commencer à prendre des réservations au Mexique et chez les indépendants américains une fois la pandémie de coronavirus terminée. Arias passera par Cinta de Oro.

Selon le Wrestling Observer Newsletter, un camp d’essai de la WWE prévu pour cette semaine a été annulé en raison du coronavirus. Le camp devait présenter plus de 50 talents, dont les frères Paige Zak Bevis et Ricky Knight Jr., Conor Braxton, Manders, Joeasa Travis Titan et Dasher Hatfield. Tous les talents ont été renvoyés chez eux après une seule journée.

Voici les émissions du WWE Network les plus regardées cette semaine:

1. Séances sur le crâne brisé (Bret Hart)

2. Chambre d’élimination 2020

3. Agression sans pitié (épisode 5: RAW contre SmackDown)

4. WWE Top 10: Meilleures réactions stupéfiantes

5. NXT 3.11.20

6. Royal Rumble 2020

7. SuperShowdown 2020