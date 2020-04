Bande-annonce publiée pour le côté obscur de l’anneau spécial sur la bagarre de la WWE pour tous (vidéo)

La bande-annonce du documentaire spécial Viceland Dark Side of the Ring sur le tristement célèbre concours de shoot de boxe et de lutte de la WWE Brawl For All est arrivée.

Après la première du troisième épisode de la deuxième saison de la populaire série documentaire Vice TV qui examine divers personnages et sujets du monde de la lutte professionnelle et du divertissement sportif, la bande-annonce présentant le quatrième épisode a été publiée.

Plus tôt cette semaine, Vice TV a présenté sa spéciale Dark Side of the Ring sur l’ancienne star de l’ECW, New Jack. L’épisode était le troisième de la deuxième saison en cours après la spéciale d’une heure sur deux épisodes sur les tragédies de Chris Benoit qui a débuté la saison.

Le métrage de l’épisode quatre comprend des interviews du vainqueur du tournoi WWE Brawl For All, Bart Gunn, ainsi que de Jim Cornette, Vince Russo, Jim Ross, The Godfather.

L’épisode Dark Side of the Ring sur WWE Brawl For All sera diffusé le mardi 7 avril à 22h00 HNE. sur la chaîne câblée Vice TV. Il peut également être consulté sur l’application Vice TV et ViceTV.com.

Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce officielle de l’épisode Dark Side of the Ring: WWE Brawl For All de Vice TV.