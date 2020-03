Batista pourparlers pour aider à soulager son anxiété, films préférés

L’ancien champion du monde des poids lourds de la WWE, Batista, a récemment été interviewé par Collider pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Comment l’entraînement l’a aidé à gérer son anxiété:

Je ressemble à ça pour une raison, la raison est parce que c’était une thérapie pour moi, et j’ai trouvé ce genre de chose quand j’étais adolescent et j’étais un enfant en difficulté, j’ai eu beaucoup de problèmes. Quand je m’entraînais, peu importe ce que c’était, que ce soit avec les poids, la course ou la lutte, je me sentais bien, et ce n’est pas seulement parce que je devenais plus musclé et que je me sentais plus en confiance, cela me faisait juste la facilité, cela a fait disparaître mon anxiété, donc cela, à mon apparence, n’est littéralement qu’un effet secondaire de mes problèmes mentaux.

Ses films préférés:

Je suis vraiment dans les films de la fin des années 70, j’aime vraiment tout Star Wars et The Godfather, mais ensuite vous commencez à entrer dans la fin des années 70 et au début des années 80, beaucoup de choses Spielberg. Il y a aussi un autre film, un film étranger, intitulé It’s A Beautiful Life. Pour tuer un oiseau moqueur, en remontant très loin, quelques classiques. Je suis un cinéphile.

Quels vieux films les gens devraient retourner regarder:

Tuer un oiseau moqueur. Citizen Kane. Et Casablanca. Mais aussi comme Autant en emporte le vent.

H / T 411Mania pour les transcriptions