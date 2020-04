Bayley a tiré sur la rumeur de Wrestlemania autour de Sasha Banks

La championne féminine de SmackDown, Bayley, a conservé son championnat lors de la soirée WrestleMania II qui s’est avérée être l’émission la plus active sur le plan social de l’histoire.

La championne du talon a elle-même réalisé un record en poursuivant son plus long règne sur SmackDown dans un match pour plusieurs personnes. Cela semblait être le défi le plus difficile de son règne de titre qu’elle a renversé avec l’aide de sa meilleure amie Sasha Banks.

La WWE prévoit d’étendre Becky Lynch Vs. Shayna Baszler Feud sur Raw

Les trois autres concurrents du match étaient Lacey Evans, Tamina Snuka et Naomi lors du match d’élimination à 5 voies. Bayley a éliminé Evans, dernier à remporter la victoire après l’aide de Sasha Banks.

Dans une vidéo récente publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien personnage de Hugger a été vu rouler sur le sol en référence à un incident qui a pris d’assaut les médias sociaux, l’année dernière après WrestleMania 35.

#WrestleMania pic.twitter.com/5uzy3kU7iw

– Bayley (@itsBayleyWWE) 6 avril 2020

Comme on le voit dans la vidéo, Bayley roulait sur le sol avec le championnat autour de son corps. Cela semblait être une moquerie pour les rumeurs qui étaient sorties de WrestleMania en 2019, qui suggéraient que Bayley et Sasha Banks faisaient une scène sur le sol dans les coulisses, se plaignant bruyamment de perdre les titres des équipes féminines de la WWE par The IIconics. Ils ont apparemment roulé sur le sol avant que Sasha Banks ne décide de s’éloigner de la scène.

Bayley a fait de gros efforts pour établir sa personnalité odieuse tristement célèbre dans l’univers de la WWE. Cette tentative était l’une de celles qui tentaient de se vanter de son accomplissement.

Vraie raison pour laquelle la WWE a annulé Sasha Banks Vs. Bayley à Wrestlemania 36

Lors d’une interview dans les coulisses avec Kayla Braxton, elle a dit qu’elle avait perdu le compte de combien de temps elle était championne et a ensuite remercié Kayla de la féliciter. Selon les statistiques de la WWE, le règne du titre de Bayley est de 180 jours.

Au cours de cette conversation, Bayley s’est également moquée de l’ancien champion des Divas Paige qui a annoncé ce match pour le titre Fatal-5-way pour elle à WrestleMania 36. Une fois que Kayla lui a posé des questions sur la défense du titre réussie, Bayley a fait l’éloge de sa défense réussie lors de l’exposition de spectacles,

“Ha! Oui je l’ai fait [retain the title]. Va chercher Paige, dis-lui tout de suite. Amenez-la sur le Titantron. Allez sur Skype, allez sur FaceTime parce que c’est la seule façon dont elle aime communiquer », a déclaré Bayley. «Pas vrai, Paige? Je me fiche des correspondances qu’elle doit faire.

je pensais que tu [Kayla] allaient être dans le match? Où est Renee Young, hein? C’est une invitation ouverte. Je t’aurais aussi crié dessus, Kayla. Dis ça à Paige. Quelle était votre question, j’ai oublié. Il se passe beaucoup de choses. J’ai dû affronter quatre autres femmes et il n’y a qu’une seule d’entre moi, si vous ne l’avez pas remarqué, y compris ma meilleure amie, ce qui signifie que c’est comme 100 personnes contre moi. Parce que c’est comme… c’est beaucoup, c’est beaucoup de stress. J’ai eu une grosse année. “