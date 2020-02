Bayley commente le retour de Liv Morgan à la WWE, Sasha Banks et SmackDown

Lors d’une nouvelle entrevue avec Sport Bible, Bayley a commenté son adversaire SmackDown préféré, le retour de Liv Morgan à la WWE, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Au retour de Liv Morgan: “Elle n’a pas vraiment été à la télévision, donc elle n’a pas vraiment pu montrer ce dont elle est capable en ce moment. C’est une nouvelle Liv Morgan, non? Nous l’avons beaucoup vue lorsqu’elle était dans l’équipe de Riott et j’ai eu beaucoup de matchs avec eux. Mais je pense que sa position par elle-même va être un énorme changement pour la division féminine de Raw en particulier, donc j’aimerais me tenir aux pieds avec elle. “

Sur son adversaire SmackDown préféré: “SmackDown … mec, ils sont tous sans valeur. Je vais devoir choisir Sasha Banks. “

Sur qui elle aimerait affronter de NXT et NXT UK: «Toni Storm. C’est comme celui que je connais, non? Ouais, ou Kay Lee Ray. Je l AIME. [Actually] C’est parti pour Kay Lee Ray… Mec, il y a trop de choix [on NXT US], mais pour le moment je vais dire Candice LeRae. “

Pour avoir envie de participer aux championnats par équipe féminins de la WWE: “Je veux juste garder ça [Smackdown Women’s Championship] aussi longtemps que je peux. Je l’ai compris. Je veux continuer à dominer la division SmackDown. En fait, cela ne me dérangerait pas une opportunité de titre contre The Kabuki Warriors, moi-même et Sasha, car ils n’ont pas encore affronté les premières championnes par équipes féminines. Mais je suis assez content de la façon dont tout se passe maintenant, donc je ne veux pas ajouter plus de stress à ma vie quotidienne. “