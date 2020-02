Bayley commente les critiques de son nouveau look et fait l’éloge de Mustache Mountain

Lors d’une nouvelle entrevue avec Le soleil, Bayley a commenté les critiques de son nouveau look, Moustache Mountain de NXT, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur Mustache Mountain et NXT UK: «Je suis un grand fan de Moustache Mountain, ils ont pris soin de mon fiancé lors de sa visite au Royaume-Uni pendant quelques mois. Je les apprécie et les aime pour avoir pris soin d’Aaron comme ça. Quand je regarde la scène britannique, parce que leur style est tellement différent du nôtre, je vois toujours de nouvelles choses que j’aimerais essayer ou créer moi-même et apprendre. J’adorerais aller là-bas et avoir des matchs au NXT UK. »

Sur les fans critiquant son nouveau look et son attitude: «J’ai toujours pris beaucoup de flak, les fans sont toujours méchants avec moi, quoi d’autre est nouveau. Mais qui s’en soucie? Je ne prends rien de trop personnel, donc c’est bien. Beaucoup de gens ont dit qu’ils n’aimaient pas ma coupe de cheveux et qu’ils voulaient que je trouve un manager. Ils se moquent aussi de mes cheveux mais ça ne me touche pas, ces gars-là peuvent se moquer de moi tout ce qu’ils veulent. Mais je n’aime pas ça quand ils dépassent leurs limites, parce que je n’ai jamais été ce genre de fan. Si vous me cognez au gymnase ou dans un restaurant et que vous voulez dire bonjour, alors ça va, ne me suivez pas. “

Sur la réalisation de son rêve de réussir à la WWE: «J’ai des moments où je me demande si c’est la même WWE que j’ai regardée enfant, parce que je suis au sommet en ce moment. Vous en rêvez enfant et c’est fou de penser à moi de 10 et 13 ans et j’essaye de ne pas la décevoir. Mais puis il y a moi de 25, 27 et 30 ans et je dois lui dire «mec, arrache-toi. C’est votre carrière et votre vie et vous vous en sortez très bien. “Si je pouvais envoyer un message à cette version de 10 ans de moi, ce serait” vous n’êtes pas fou et ça va aller. “