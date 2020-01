Bayley: “Lita est mon match de rêve!”, Parle d’amitié avec Trish Stratus / Lita

Lors d’un récent entretien avec Sport Bible, Bayley a commenté son amitié avec Lita et Trish Stratus, Lita étant son «match de rêve», et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur son amitié avec Lita et Trish Stratus: “Le premier match de Royal Rumble que nous avons eu, avec toutes ces femmes là-bas, c’était comme si je flippais,” Qu’est-ce qui se passe. Comment sont-ils réellement ici? “Mais au fil des ans, je suis devenu plutôt cool avec Lita et Trish, mais surtout Trish, ce qui est fou parce que Lita était comme mon héros en grandissant. Elle était ce que je voulais être. Mais pour une raison quelconque, j’ai vraiment cliqué avec Trish et ça a été cool d’apprendre d’elle et juste une sorte de … il y a eu un moment où Sasha [Banks] était parti et Trish était là et c’était comme ma fille de prédilection parce que c’était celle sur laquelle je pouvais me fier et sur laquelle je pouvais compter et des choses comme ça pendant cette période SummerSlam. J’espère qu’un jour je pourrai redonner à la prochaine génération et être là et être vu sous le même jour que moi. »

Sur Lita étant son match de rêve: “Je veux dire, je ne mendie pas pour un match avec elle [Stratus]. J’ai fait équipe avec elle une fois auparavant à Raw – elle et Lita – et je sais que le match de rêve de Sasha est de lutter contre Trish Stratus, donc si elle sortait de sa retraite pour ce match, je serais heureuse. Mais j’aimerais personnellement avoir un match contre Lita. »