Bayley offre à Eva Marie une photo du titre d’une femme de la WWE

Twitter, @natalieevamarie

La championne féminine de WWE SmackDown, Bayley, s’est adressée à Twitter pour offrir à l’ex-star de la WWE Eva Marie un titre.

Dans le sillage de Paige apparaissant dans le dernier épisode de Friday Night SmackDown et révélant que Bayley défendra son titre dans un défi de six packs contre Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina Snuka, Naomi et Sasha Banks à WrestleMania 36, ​​le champion regarde maintenant d’avoir également ouvert la porte à une ancienne superstar de la WWE.

Après que l’ex-star de la WWE, Eva Marie, a récemment publié une vidéo sur Twitter montrant des pompes à main, Bayley a choisi d’offrir au talent unique de SmackDown une chance à sa ceinture.

L’échange s’est déroulé comme suit:

Bayley ne semble pas satisfait de la capacité de Paige à distribuer des matchs de titre comme “ Candy on Halloween ”, mais l’ajout de Marie dans le combat donnerait certainement une tournure intéressante.

Marie n’a pas fait son entrée sur le ring depuis août 2016, donc si elle serait prête pour le ring par WrestleMania 36 est à débattre. Pourtant, à en juger par cette seule vidéo, il semble que l’évitateur de matchs en série n’a jamais été aussi en forme.

Eva Marie: nouvelle championne féminine de SmackDown?

Des choses plus étranges se sont produites.