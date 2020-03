Bayley sur Working SmackDown Live sans public, répond à Paige

La championne féminine de WWE SmackDown Live Bayley et Sasha Banks ont battu Nikki Cross et Alexa Bliss vendredi soir dernier sur SmackDown Live. L’émission était le premier événement télévisé de la WWE à l’intérieur du Performance Center sans public en direct en raison de la pandémie de coronavirus. Paige a été annoncé pour apparaître dans l’émission, mais n’a pas pu le faire en raison de problèmes de voyage. L’ancien champion des divas de la WWE à la retraite a publié une déclaration sur Twitter s’excusant auprès de l’univers WWE.

Désolé les gars du voyage, il m’a été très difficile d’y arriver pour #SmackDownLIVE avec tout ce qui se passe. Complètement hors de mon contrôle. 😔 très désolé .. Mais au moins @itsBayleyWWE vous divertit pic.twitter.com/ymY8BN9IIK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 14 mars 2020

Bayley a pris un moment pour répondre à Paige et a offert ses réflexions sur l’émission via son compte Instagram.

«Le premier est pour toujours.

Je ne vais pas me vanter du fait que @sashabankswwe et moi avons ouvert Friday Night SmackDown (en direct sur FOX) avec une grande victoire (classique), dans la maison que nous avons construite (le Performance Center … littéralement, nous avons assemblé les anneaux et devant le bon vieux Papa Hunter et (apparemment l’agent de voyage de Paige) Michael Cole, avec zéro fans dans le public en raison des terribles circonstances qui se déroulent dans notre monde, nous avons fait ce que nous faisons de mieux quoi qu’on nous demande parce que nous sommes des professionnels, des superstars, des modèles… non, non, non, je ne parlerai de rien de tout cela.

MAIS c’était quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. J’étais très fier de faire partie de cette soirée. La lutte est quelque chose de sauvage / spécial / fou. @WWE ”.