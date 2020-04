Bayley veut raviver Feud avec Sasha Banks à Smackdown

Bayley a défendu avec succès son Championnat féminin SmackDown le week-end dernier lors de WrestleMania 36 night II. Elle est restée victorieuse dans le match d’élimination Fatal 5 Way qui a également présenté Lacey Evans, Naomi, Tamina et Sasha Banks. Ainsi, le règne le plus long avec le titre féminin de SmackDown continue pour elle qui a commencé en octobre.

Après ce qui s’est passé à WrestleMania 36, ​​il est évident que la querelle entre Bayley et Sasha Banks aura bientôt lieu et le champion, en fait, aime beaucoup l’idée.

Ces deux-là sont les deux pierres angulaires de la division féminine qui ne s’est jamais impliquée dans une querelle à part entière sur la liste principale. Plutôt que de participer à des matchs ponctuels, ils méritent d’être dans une rivalité qui devrait produire un match de coup d’envoi.

La championne actuelle de la WWE SmackDown, Bayley, a ouvertement admis qu’elle «adore» l’idée de raviver la querelle avec l’amie de longue date Sasha Banks. S’adressant à Sporting News, Bayley a abordé ce sujet ainsi que son virage au talon et ce que cela signifierait de se mesurer au boss légitime de la WWE.

Concernant le redémarrage de la querelle, Bayley a déclaré que c’était “quelque chose dont elle” avait toujours rêvé, surtout après le rachat il y a cinq ans “. Selon elle, dès qu’ils ont atterri sur la même liste, elle était impatiente de la combattre à nouveau. Bayley a ajouté comment Sasha Banks est la personne préférée avec qui elle aime partager l’anneau,

“Heureusement, tout au long de mon passage sur” Raw “et” SmackDown “, j’ai pu partager chaque WrestleMania avec elle et presque tous les pay-per-view. Nous avons été champions par équipe. Je suis tellement reconnaissant que nous fassions des choses ensemble chaque année. C’est définitivement quelque chose que j’aimerais refaire avant de prendre notre retraite. » (avec la permission de sescoops.com)

Bayley et Sasha Banks sont les meilleurs amis depuis leur arrivée sur le SmackDown depuis l’automne 2019 et il y a une raison créative derrière cela.

Le plan doit être de mettre ces deux sur des pages différentes, à un moment donné qui ferait ressortir toutes les frustrations et donc le mauvais sang du passé pourrait se régénérer. Le plan original était de le créer pour Wrestlemania 36 qui a été annulé. Maintenant que la série de spectacles a disparu, le plan pourrait se concrétiser, après une longue attente.