Beaucoup de stages d’été WWE disponibles, Aleister Black loue Ricochet, plus

La WWE propose un tas d’emplois de stage pour l’été. Ils comprennent: la promotion d’événements, les projets spéciaux TV, l’ingénierie des systèmes TV, la comptabilité, AMG International, les opérations médiatiques, la production vidéo numérique, les relations communautaires, le développement AMG, les opérations internationales, le commerce électronique de produits de consommation, les médias créatifs TV, les services créatifs, les produits de consommation. Développement et achat, studios, publicité Data Analytics, stratégie et opérations techniques, services techniques, fiscalité, ventes et partenariats mondiaux, contenu Data Analytics et analyse de données – Creative / Talent. Les listes sont disponibles sur ce lien.

Aleister Black a tweeté ce qui suit vendredi, félicitant Ricochet pour avoir tagué avec lui dans NXT avant leur arrivée sur RAW. Il a dit,

“Je n’aurais pas pu demander un meilleur partenaire pour commencer”

IMO, l’association de @WWEAleister et @KingRicochet avait le potentiel pour être l’une des plus grandes équipes d’étiquettes de tous les temps! 🙌

Que pensez-vous du Dynamic Duo?! pic.twitter.com/VUvmURMLSJ

– 👑 Tony Mack (@KingTonyMack) 6 mars 2020