Becky Lynch a reçu une entrée spéciale Wrestlemania sur Raw

Si la situation actuelle du virus Corona ne jetait pas de clé, la WWE avait des plans massifs en magasin pour une exécution à WrestleMania 36. Si le spectacle avait lieu, selon le calendrier, Becky Lynch pouvait s’attendre à avoir quelque chose de spécial pour elle avant d’entrer dans son défense du titre suivant contre Shayna Baszler.

Brad Shepard a rapporté que si WrestleMania tombait comme prévu, la WWE avait une entrée spéciale en tête pour Becky Lynch.

Coronavirus: la WWE était sur le point de repousser la Wrestlemania à l’été 2020

L’année dernière, lors du match de la principale menace à WrestleMania 35, les deux adversaires de Becky Lynch ont obtenu des entrées spéciales. Charlotte Flair est arrivée par hélicoptère tandis que Ronda Rousey a fait jouer sa musique sur la rampe. Cette année, la WWE était prête à compenser cela pour The Man car elle ferait un tour sur un 18 roues.

Top Ricochet de la WWE Raw Star, prêt à revenir à NXT

Comme on le voit sur RAW du WWE Performance Center, la championne RAW féminine Becky Lynch est arrivée dans ce camion personnalisé particulier. Comme indiqué par Ewrestlingnews.com, cette arrivée devait à l’origine être l’entrée de The Man’s WrestleMania 36 au Raymond James Stadium de Tampa. L’événement étant désormais annulé de ce lieu, il n’est pas nécessaire de le suspendre.

Becky Lynch et Shane McMahon ont expliqué comment les stars de la WWE traitent le coronavirus

Quelle ENTRÉE pour #TheMan! La championne féminine #RAW @BeckyLynchWWE est en direct NEXT! pic.twitter.com/SMRN1WkR7b

– WWE (@WWE) 17 mars 2020

Depuis le début de cette querelle entre Becky Lynch et Shayna Baszler, les fans semblent l’apprécier beaucoup. Donc, il devrait y avoir des arrangements spéciaux concernant celui-ci qui serviraient de match le plus percutant de la soirée. Becky Lynch et Shayna Baszler ont toutes deux montré une éthique de travail formidable pour créer du mauvais sang en elles. Maintenant, il est temps d’aboutir à un énorme match entre eux.

Pour être juste, Becky Lynch contre Shayna Baszler est l’une des décisions les plus populaires prises par la WWE concernant WrestleMania cette année. C’était une histoire qui a commencé à Survivor Series 2019. Cependant, l’un des membres du Hall of Famers n’est toujours pas satisfait de la façon dont le match a été organisé. Booker T s’est ouvert lors de son podcast Hall Of Fame expliquant pourquoi ce match ne lui était pas lié, tant que ça,

«Becky a joué dans le ring avec certains, vous savez, des talents de très haut calibre. Comme vous le savez, Charlotte, comme Sasha [Banks], qui peut aller là-bas et vraiment jouer [at the] niveau suivant.”

“Maintenant, je me demande, Becky Lynch contre Shayna baszler. Tu sais, comment ça va se passer? Comment vont-ils correspondre? En ce qui concerne aller là-bas et créer une belle magie? Parce qu’en fin de compte, tout tourne autour de Shakespeare. Il s’agit vraiment d’aller sur le terrain et de jouer pour les fans. »