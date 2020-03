Becky Lynch: “C’est comme d’habitude dans les vestiaires au-dessus du coronavirus!”

Lors d’un récent entretien avec TV Insider, Becky Lynch a commenté l’atmosphère des coulisses avec le coronavirus, face à Shayna Baszler, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En travaillant avec Shayna Baszler par rapport à Ronda Rousey: «C’est un animal différent avec Shayna Baszler. La chose à propos de Shayna est tout ce que vous voulez en dire, elle lutte depuis plus longtemps. C’est elle qui a amené Ronda à la lutte parce qu’elle était une si grande fan. Nous n’avons pas non plus vu ce qu’elle peut vraiment faire sur Raw. Nous l’avons vu sur NXT. C’est une toute nouvelle marmite de poisson sur Raw. Ronda est une anomalie. Elle est entrée et a eu ce fond et pedigree et une étoile mondiale. Nous savions tous de quoi elle était capable. Shayna est un peu moins connue, mais je pense que dans ce domaine, elle avait beaucoup plus à prouver. Comme je l’ai dit dans ma promo lundi, elle cherche à réécrire l’histoire parce que les gens normaux comme moi ne battent pas les tueurs entraînés comme Ronda. Mais je l’ai fait, et je le ferai encore. Je pense qu’elle cherche à changer cela. Elle cherche donc à venir aussi vicieuse que possible. »

Sur la façon dont son approche n’a pas changé pour WrestleMania: “Rien ne change jamais. Je vais toujours là-bas, obsédé et essayant d’avoir le meilleur match sur la carte. Je cherche toujours à être le meilleur, à élever tout le monde autour de moi et à m’assurer que les gens participent à chaque histoire que je fais. C’est ce que je fais sur les réseaux sociaux. C’est ce que je fais avec chaque promo. C’est ce que je fais de la lutte. Que je sois l’événement principal ou le premier match ou le troisième, quatrième, cinquième match. Tout va être pareil. C’est tout de même la même quantité de formation. Je n’arrête pas de travailler autant que possible. “

À quoi ressemble l’atmosphère dans les coulisses au milieu des craintes du coronavirus: “C’est comme d’habitude. Je pense que nous rencontrons constamment différentes personnes. Nous nous serrons constamment la main. Nous savons utiliser un désinfectant pour les mains. Nous sommes toujours exposés à tant de bactéries différentes dans nos vies et à tant de pays différents. Vous ne pouvez pas paniquer à propos de tout ça. Vous devez continuer et espérer le meilleur. »