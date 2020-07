Becky Lynch déteste l’idée que la WWE l’appelle la maman

JCC

Becky Lynch a quitté son championnat RAW féminin au mois de mai après avoir découvert qu’elle était enceinte. Ce fut une décision surprenante pour la plupart des fans de catch, car elle était au sommet de la division féminine avec un règne de titre qui a atteint près de 400 jours. Mais la superstar de 33 ans pensait que c’était le bon moment pour avoir un bébé alors qu’elle s’éloignait de toute la célébrité.

Pendant la pause, la WWE utilise activement le pouvoir star de Becky Lynch. Elle était l’un des plus grands déménageurs de marchandises de l’entreprise, qui est également devenu l’un des lutteurs les mieux payés pour Hear 2019. La société a donc lancé une nouvelle campagne de marketing autour d’elle.

Retour de Becky Lynch à la WWE: la fiancée Seth Rollins fait un commentaire intéressant

Becky Lynch est devenu tristement célèbre avec le gadget The Man qui est devenu très populaire parmi les fans. La WWE a rapidement converti cette étiquette et a commencé à la promouvoir comme «La maman» après l’annonce de la grossesse. Cela a fonctionné lorsque les t-shirts nouvellement arrivés ont commencé à bien se vendre sur WWEShop.com.

Mais l’ancienne championne féminine n’était pas très satisfaite de cela. Elle détestait toute cette idée de The Mom, comme indiqué sur le podcast Bellas. Elle craignait que la WWE ne fasse d’elle la maman et c’est ce qu’ils ont fait avec elle,

« Je ne voulais vraiment pas être commercialisé comme » The Mom « . C’est une chose que j’ai dit à Colby [Seth Rollins], J’étais comme ‘Homme, ils vont me faire‘ La maman ’, je le sais, je le sais”. Il était comme « non, ils ne le sont pas ».

Dès que je l’ai dit, un t-shirt frigorifique est sorti. »

La star de la WWE Becky Lynch partage une photo échographique de bébé à l’occasion de l’anniversaire de Seth Rollins

L’ancienne championne féminine de la WWE RAW Becky Lynch a eu une conversation précédente avec Ariel Helwani sur ESPN MMA pour noter son petit ami Seth Rollins. Ces deux personnes se seraient fréquentées au cours des deux dernières années, ce qui n’est venu à la lumière du jour que vers Wrestlemania 35, l’année dernière.

Comme indiqué, l’entretien avec Helwani est devenu personnel où Becky Lynch a admis qu’elle et Seth étaient amis depuis des années. Ils ont immédiatement réussi dès la première conversation. Ils étaient de bons amis au fil des ans et sont devenus célibataires en même temps. C’est pourquoi ils ont pensé à commencer à sortir ensemble,

« Nous sommes amis depuis des années et des années, et tout de suite la première conversation que j’ai jamais eue avec lui … nous venons de conclure », a déclaré Becky Lynch. «Je pense que je viens de lui raconter l’histoire de ma vie. Et c’était tout, nous n’étions que des amis et il n’y avait jamais vraiment rien. Mais ensuite, nous étions tous les deux célibataires en même temps, puis nous nous sommes dit: «Pourquoi pas?» (Courtoisie ESPN et WrestlingINC.com)