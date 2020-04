Becky Lynch entre dans l’histoire à la WWE Wrestlemania 36 Night I

L’homme est venu et est resté fidèle à ses paroles, établissant une nouvelle étape à Wrestlemania. Il y a un an, Becky Lynch semblait être la seule à remporter la victoire du tout premier match du tournoi principal féminin à avoir lieu à la plus grande étape de toutes.

The Undertaker Vs. AJ Styles Boneyard Match vole la vedette à la WWE Wrestlemania 36

Cette année, elle est sortie du spectacle, encore une fois avec ses mains levées au-dessus de sa tête avec le titre brillant, juste là.

À Wrestlemania 36 nuit I, la championne de la WWE RAW Becky Lynch a conservé son titre contre Shayna Baszler. Ainsi, Lynch est devenue la première femme de l’histoire de la WWE à remporter un titre à WrestleMania et à défendre ce même titre à un WrestleMania différent.

Deux énormes titres changent de mains à la WWE Wrestlemania 36 Night I

Non seulement cela, mais elle a également réussi le match et a continué le règne du titre qui approche maintenant d’un nouveau point de repère.

Attendez. @QoSBaszler est secoué?

Les choses ne vont pas trop bien pour La Reine de ♠ ️. #WrestleMania #WomensTitle @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/enWzeWDE7D

– Univers WWE (@WWEUniverse) 5 avril 2020

😲😲😲

@BeckyLynchWWE est-elle en mesure d’exploiter sa soumission?! #WrestleMania #WomensTitle @QoSBaszler pic.twitter.com/2kaz0E0CYW

– WWE Network (@WWENetwork) 5 avril 2020

Le compte officiel de WWE Stats a noté que Becky Lynch est la deuxième femme de l’histoire de la WWE à accomplir cela, derrière le Temple de la renommée de la WWE, Trish Stratus. Mais c’est faux car Trish a remporté le titre féminin à New Year’s Revolution 2005, puis l’a défendu à WrestleMania 22.

WWE Wrestlemania 36 résultats de la nuit I: 4 avril 2020

Avec bientôt aucune défense de titre qui l’attend, Becky Lynch sera probablement celle qui détiendra le titre féminin de la WWE Raw pendant un record de 365 jours. Nous pouvons seulement imaginer qui pourrait détrôner L’Homme de son règne record.

La Irlandaise semblait ravie de cette victoire lorsqu’elle est apparue dans une conversation dans les coulisses après son match à Wrestlemania 36. Tout en notant le match, elle a ce qui suit à propos de son adversaire,

“Regardez, elle est incroyable. Je ne l’ai jamais sous-estimée, je pense qu’elle m’a sous-estimée, mais le fait est qu’elle est une combattante en cage de premier ordre depuis 10 ans d’affilée. Elle est la plus longue championne du combiné féminin NXT de l’histoire. Son ensemble de compétences est peut-être, peut-être inégalé dans ce que nous avons aujourd’hui à la WWE, mais le fait est que ce soir, c’était un test d’habileté sur le cœur, et j’ai le cœur. “

À quelques heures de sa victoire #WrestleMania, #WWERAW #WomensChampion @BeckyLynchWWE apparaîtra sur @ espn @SportsCenter dimanche matin à 10 h 15 pour discuter de sa victoire sur @QoSBaszler au #ShowOfShows! https://t.co/zEWfAaLENC

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

La WWE a annoncé plus tard que la championne féminine RAW Becky Lynch apparaîtra sur ESPN SportsCenter ce dimanche matin à 10 h 15 HE sur le fuseau horaire américain. L’homme sera vu en train de discuter de sa victoire sur Shayna Baszler dans Night One de WrestleMania 36.