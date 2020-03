Becky Lynch et Special Olympics s’associent pour une nouvelle série de vidéos d’entraînement

La WWE a publié ce qui suit:

Le cours a commencé! Special Olympics lance une campagne de remise en forme à l’école de musculation en réponse aux besoins des athlètes en matière d’entraînement à domicile

S’associe à la superstar de la WWE, Becky Lynch, pour développer une série de vidéos d’entraînement dirigées par des pairs afin d’inspirer le fitness toute l’année

WASHINGTON – Pour la première fois en plus de 50 ans d’histoire, Special Olympics a créé une série de vidéos de fitness en partenariat avec la WWE pour les athlètes Special Olympics, dirigée par des athlètes Special Olympics. Lancée aujourd’hui, la campagne de remise en forme de l’école de la force cible les athlètes Special Olympics à l’adolescence et à la fin de la vingtaine, et vit sur www.SpecialOlympics.org. La campagne de remise en forme comprend quatre vidéos d’entraînement avec différents niveaux de difficulté dans les exercices de flexibilité, de force, d’équilibre et d’endurance encourageant les athlètes à s’engager dans une vie de habitudes de remise en forme. Aujourd’hui plus que jamais, tous les athlètes, y compris ceux ayant une déficience intellectuelle, doivent garder leur corps en forme et fort dans une routine difficile. Les vidéos sont accompagnées de trousses interactives téléchargeables pour les entraîneurs et les soignants qui présentent des recettes, un tracker de fitness, des jeux et des conseils de santé. La campagne School of Strength a été créée en réponse aux demandes des athlètes d’Olympiques spéciaux pour le développement de plus de ressources de fitness qui les excitent et les inspirent à rester en forme toute l’année, en particulier maintenant, parce que, comme de nombreux autres athlètes, ils ne peuvent pas s’entraîner. ou rivaliser avec leurs coéquipiers.

Cette série de vidéos d’entraînement amusantes et engageantes met en vedette la superstar de la WWE Becky Lynch dans le ring aux côtés de six athlètes de Special Olympics et les entraîne dans une série d’exercices pour atteindre différents niveaux de condition physique, y compris les niveaux Superstar Trainer, Champion Trainer et Master Trainer. Les athlètes d’Olympiques spéciaux sélectionnés pour participer à cette campagne et diriger leurs collègues dans l’exercice comprennent: Angel Athenas (Special Olympics New York), Beth Donahue (Special Olympics Massachusetts), Stephanie Ching (Special Olympics Northern California), Vince Egan (Special Olympics Colorado ), Gerarado De La Cerda (Special Olympics Southern California) et Greg Demer (Special Olympics Southern California). Les exercices présentés dans les vidéos comprennent des exercices d’échauffement tels que des cercles de bras et des oscillations de jambes, des exercices d’endurance, y compris des alpinistes et des sauteurs, des exercices d’équilibre, y compris des levées de jambes et des côtelettes à mi-genoux, et des exercices de force, y compris des pompes électriques et des super squats.

“L’objectif est que tout le monde, quel que soit votre niveau de forme, profite de ces vidéos”, a déclaré la superstar de la WWE, Becky Lynch. “Il est important pour moi de rejoindre cette campagne et de soutenir ceux qui brisent les barrières à l’inclusion.”

Les programmes de fitness Special Olympics se concentrent sur l’activité physique, l’hydratation et la nutrition et proposent des clubs de fitness toute l’année, des défis de fitness pour les amis et les familles ainsi que des cours de bien-être. La campagne School of Strength est le dernier ajout à une sélection de ressources de conditionnement physique créées pour les athlètes d’Olympiques spéciaux.

Les ressources de la campagne School of Strength augmentent la série de ressources Fit 5 développée en 2017 pour éduquer et habiliter les athlètes à vivre un mode de vie sain avec la promotion de cartes de fitness, de vidéos et d’un guide qui met l’accent sur l’exercice 5 jours par semaine, la consommation de 5 fruits et légumes par jour et boire 5 bouteilles d’eau par jour. Les ressources Fit 5 et la campagne School of Strength soutiennent une approche unifiée de la forme physique où les personnes handicapées mentales peuvent rejoindre leurs amis et les membres de leur famille pour des entraînements à domicile ou en déplacement. À ce jour, les ressources Fit 5 ont été utilisées par plus de 50 programmes Special Olympics dans au moins 36 pays.

Les programmes de conditionnement physique d’Olympiques spéciaux ont démontré de forts impacts sur les résultats pour la santé:

– 32% des athlètes ont augmenté leur niveau d’activité physique

– Plus d’un quart des athlètes en surpoids ont perdu au moins 3 livres

– Les athlètes en surpoids souffrant d’hypertension artérielle sont passés de 140/95 à 134/90 en moyenne

«La condition physique joue un rôle essentiel dans la santé physique et mentale ainsi que dans les performances sportives. Nos athlètes sont de féroces concurrents qui devraient avoir les mêmes opportunités que tout le monde pour être actifs, faire de l’exercice et manger sainement. Nous changeons le visage de la santé inclusive en donnant à nos athlètes des occasions d’améliorer leur condition physique même si nous sommes tous physiquement éloignés les uns des autres », a déclaré la Dre Alicia Bazzano, chef de la santé, Olympiques spéciaux. «Les personnes handicapées mentales meurent en moyenne 16 ans plus tôt que celles sans déficience intellectuelle pour des causes évitables. Nous savons que devenir et rester en forme peut réduire ces écarts. La campagne School of Strength est un atout fantastique qui encourage nos athlètes non seulement à atteindre leurs objectifs de mise en forme, mais à rester engagés dans leurs parcours de santé en ces temps difficiles. »

À propos d’Olympiques spéciaux

Special Olympics est un mouvement mondial pour l’inclusion qui utilise tous les jours des programmes de sport, de santé, d’éducation et de leadership à travers le monde pour mettre fin à la discrimination et autonomiser les personnes handicapées mentales. Fondé en 1968, le mouvement Special Olympics compte plus de 6 millions d’athlètes et partenaires de sports unifiés dans plus de 190 pays. Avec le soutien de plus d’un million d’entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose 32 sports de type olympique et plus de 100 000 jeux et compétitions tout au long de l’année. Special Olympics est soutenu par des particuliers, des fondations et des partenaires, dont Bank of America, le Christmas Records Trust, The Coca-Cola Company, ESPN, Essilor Vision Foundation, la Golisano Foundation, IKEA Foundation, the Lane Family, the Law Enforcement Torch Run for Olympiques spéciaux, Lions Clubs International, Groupe Safilo, Fondation Stavros Niarchos, TOYOTA, United Airlines et The Walt Disney Company. Cliquez ici pour une liste complète des partenaires. Engagez-vous avec nous sur: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et notre blog sur Medium. En savoir plus sur www.SpecialOlympics.org.