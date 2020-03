Becky Lynch explique comment la WWE Locker Room fait face à la pandémie de coronavirus

WWE.com

S’adressant récemment à Scott Fisherman de TV Insider, Becky Lynch a évoqué un certain nombre de sujets, notamment son prochain affrontement avec Shayna Baszler et la manière dont le vestiaire de la WWE traitait le coronavirus.

Discutant des différences entre Baszler et son rival de WrestleMania Ronda Rousey l’année dernière, Lynch a déclaré ce qui suit:

“C’est un animal différent avec Shayna Baszler. La chose à propos de Shayna est tout ce que vous voulez en dire, elle lutte depuis plus longtemps. C’est elle qui a amené Ronda à la lutte parce qu’elle était une si grande fan. Nous n’avons pas non plus vu ce qu’elle peut vraiment faire sur RAW. Nous l’avons vu sur NXT. C’est une toute nouvelle marmite de poisson sur RAW. Ronda est une anomalie. Elle est entrée et a eu ce fond et pedigree et une étoile mondiale. Nous savions tous de quoi elle était capable. Shayna est un peu moins connue, mais je pense que dans ce domaine, elle avait beaucoup plus à prouver.

Il semble donc que Lynch suggère que Baszler a dû faire plus d’efforts pour attirer l’attention des gens. Après avoir mordu le cou de Lynch et déchiré le reste de la division Raw Women à Elimination Chamber, elle a définitivement réussi à faire exactement cela.

Lynch a ensuite expliqué comment elle-même et le reste des vestiaires de la WWE réagissaient à l’épidémie de coronavirus:

“C’est comme d’habitude. Je pense que nous rencontrons constamment différentes personnes. Nous nous serrons constamment la main. Nous savons utiliser un désinfectant pour les mains. Nous sommes toujours exposés à tant de bactéries différentes dans nos vies et à tant de pays différents. Vous ne pouvez pas paniquer à propos de tout ça. Vous devez continuer et espérer le meilleur.

C’est agréable de voir que cette pandémie n’a pas trop affecté la liste, mais nous constatons déjà que les rencontres et les concerts sont annulés en raison du virus.

Will Lynch et co. auront toujours leur moment Mania comme prévu à l’origine ou la WWE sera-t-elle obligée de suspendre l’événement jusqu’à nouvel ordre?

Restez connectés pour plus de nouvelles.