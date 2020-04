Becky Lynch parle du règne historique du titre des femmes brutes de la WWE

Il est très rare d’avoir une championne féminine pour un mandat plus long, mais ces derniers temps, nous l’avons eu à quelques reprises. Ronda Rousey a été la seule à établir un record avec son titre couru en arrière dans la saison 2018-19.

Becky Lynch l’a dépassé avec facilité et vise maintenant à établir un record unique que personne n’a jamais pensé à faire auparavant.

Le règne actuel de Becky Lynch avec le RAW Women’s Championship a presque touché la barre des 1 ans. Elle a remporté le championnat féminin RAW et Smackdown lors de l’événement principal de WrestleMania 35 qui a eu lieu le 7 avril 2019.

Bien qu’elle ait perdu le titre de Smackdown Women depuis lors, la ceinture rouge est intacte dans son épaule. Lynch devrait passer la barre des 365 jours avec le titre étant donné qu’elle bat Shayna Baszler ce week-end à WrestleMania 36.

Becky Lynch a parlé de cette réalisation unique qui pourrait lui appartenir à WrestleMania 36 qui a déjà été filmée avec un public nul sur le PC et sera diffusée dans un format enregistré.

Alors qu’elle apparaissait dans une interview à Sporting News, The Man a déclaré qu’elle avait très peu de temps pour y penser. Mais elle a dû travailler dur pour réussir, ce qui entraîne également de nouveaux défis.

“Ouais. J’ai eu un peu de temps pour y penser. C’est assez fou et cela apporte ses propres défis. Et à cause de cela, parce que je l’ai depuis un an, je suis resté sans arrêt pendant un an, plus d’un an », a déclaré Becky Lynch lors de l’interview. “Donc, c’était vraiment un cas d’aller constamment et d’être constamment en mouvement et maintenant et j’ai enfin eu la chance de réfléchir sur l’année écoulée et de réfléchir à ce que je veux pour l’avenir, l’année prochaine, ce qui est assez cool.”

La chose difficile à propos d’une titularisation plus longue est que les gens peuvent souvent s’ennuyer en voyant le même champion jour après jour. Mais ce n’était pas le cas exact de Becky Lynch qui a réussi à garder son engouement intact parmi la foule. L’enquêteur a demandé à Lynch comment elle s’était empêchée de devenir monotone lorsqu’elle a formulé les déclarations suivantes,

«Toujours s’adapter. Adaptez-vous toujours et essayez toujours de changer et de prendre des risques. Prenez des risques et parfois ils ne fonctionnent pas, parfois vous pourriez tomber à plat ventre mais vous devez continuer d’essayer et je pense que c’est la chose la plus importante. Soyez prêts à aller là-bas et à changer et à essayer des choses même si elles ne fonctionnent pas. “

L’adaptation vient de nouveaux défis et Becky Lynch reste constamment à la recherche de cela. Cette année, WrestleMania sera l’expérience la plus unique pour les superstars car il n’y aura pas de fans autour de l’arène.

Cela se produit pour la toute première fois, car les superstars pourraient ne pas trouver assez d’enthousiasme pour se faire gonfler sans que les fans ne les encouragent ou les huent. Mais Becky a une opinion personnelle sur la façon de rendre les matchs intéressants,

«Les gens qui regardent à la maison, les millions de personnes qui regardent à la maison, vous devez leur raconter une histoire. Vous devez leur donner une raison de se soucier. Vous devez leur donner une raison de penser à autre chose pendant un petit moment, que ce soit une heure ou trois heures ou quoi que ce soit. Ensuite, vous venez de découvrir comment puis-je faire le mieux et c’est tout cela pour moi: comment puis-je faire le mieux. ” (citations courtoisie sescoops.com)