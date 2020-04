Becky Lynch pense que la WWE devrait laisser Ronda Rousey à la maison

Becky Lynch a effectué le tombé sur Ronda Rousey pour remporter les championnats féminins de Raw et de SmackDown à WrestleMania 35.

Lors d’une interview avec Vicente Betran de ViBe & Wrestling, elle a été interrogée sur le match, c’est à ce moment-là qu’elle a noté qu’elle ne se souciait pas de voir son retour dans l’entreprise.

“Laissez-la à la maison”, a déclaré Lynch. «Je parle depuis longtemps que toutes ces têtes de MMA qui veulent entrer à la WWE parce qu’elles pensent que c’est un ticket de repas facile mais qu’elles ne mettent pas le travail et les heures et les heures que nous faisons quand il s’agit de voyager et de la mouture et de l’obsession à ce sujet et faire en sorte que la foule apprécie tout ce que nous faisons. Elle ne veut pas faire ce travail. N’oubliez pas que je vais de mieux en mieux à chaque fois qu’elle joue à la maison avec son Twitch ou quoi que ce soit. “

H / T à Wrestling Inc