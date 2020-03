Becky Lynch révèle quand son match WrestleMania 36 se produira

WWE.com

Lors d’une interview sur Instagram avec Ariel Helwani d’ESPN, Becky Lynch a révélé que son match de Raw Women’s Title contre Shayna Baszler devrait être diffusé dans la nuit de WrestleMania 36.

Cela signifie qu’il y a de fortes chances que Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre féminin NXT puisse avoir lieu la deuxième nuit; c’est une conjecture, mais il serait sage pour la WWE de donner à chacune de ces confrontations une marge de manœuvre. Le ‘Fatal-Five-Way’ pour le titre féminin de Bayley’s SmackDown est le moins intéressant, et il peut donc doubler n’importe où au cours des deux nuits.

Un autre point pris en compte par les fans sur les réseaux sociaux est que Becky contre Shayna pourrait théoriquement être l’événement principal de la première nuit. Pourquoi pas? La WWE peut toujours placer Brock Lesnar contre Drew McIntyre dans le titre 24 heures plus tard, et la dynamique a totalement changé entre Roman Reigns et Goldberg de toute façon.

Lynch a également déclaré lors de l’interview que la WWE appliquait une politique stricte pour les personnes qui allaient et venaient au Performance Center. Tous les membres de l’équipage squelette font immédiatement prendre leur température par les médecins et ils doivent remplir un questionnaire avant de recevoir le feu vert pour travailler.